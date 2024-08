Mauri Hermundsson kliver in i ”Idol” – men skippar veckofinalerna

”Det är så lätt att tacka ja till allt som är kul”

Publicerad 20.52

Snart drar ”Idol” i gång – och den här gången med Mauri Hermundsson som sidekick till programledaren Pär Lernström.

Men det blir bara under auditionfasen – de livesända lördagarna vägrar han att göra.

– Jag tror det skulle trigga i gång en nervositet eller ångest.

Programledaren Mauri Hermundsson, 28, med prefixet ”Mustiga” blev känd med sin Youtube-kanal ”Uppdrag: Mat” 2018, dessförinnan hade han arbetat som reporter på Aftonbladet.

Efter det har det gått fort för den vänlige, två meter långe Hermundsson. Han blev nominerad till Stora journalistpriset i kategorin som Årets förnyare och har lett tv-programmen ”Lego Masters Sverige” och ”Mauri – vad hände sen?” på TV4.

I våras startade han sitt eget produktionsbolag och nu kliver Mauri Hermundsson in som sidekick till programledaren Pär Lernström i 20-årsjubilerande långköraren ”Idol”.

– Jag har ju redan spelat in min del under själva auditionfasen och det var jättekul att träffa alla de här ofta unga människorna som kommer dit med sina drömmar. Att träffa dem i just den stunden, den kanske viktigaste för många, är roligt att få göra från första parkett.

Att stå bredvid och peppa deltagarna och sedan se vissa gå vidare och andra tvingas åka hem var inte lätt för Hermundsson.

– En del blir superglada och får en guldbiljett medan andra snubblar på målsnöret. För mig var det första gången och man blir väldigt fäst vid dem som är med. Det blir rätt jobbigt när de som i alla fall har tagit sig ett steg börjar åka ut. Det krävs nog några säsonger innan man kan acceptera det.

Mauri Hermundsson kommer vara med på auditionturnén men har tackat nej till de livesända lördagarna i höst och vinter.

”Vi trigger igång varandra”

Om Mauri Hermundsson kommer in som en ny komponent i det väloljade ”Idol”-maskineriet så är programledaren Pär Lernström ett väl intrimmat kugghjul sedan 2011. De två mediemännen kände dock inte varandra.

– Nej, vi hade inte jobbat tillsammans innan. Men vi gjorde många saker ihop nu och det var mycket roligare än vad jag trodde. Vi hade väldigt kul, jag hoppas att det märks när programmen sänds. Som när vi skulle göra en seriös ”påa”, då kunde det bli lite fnittrigt. Jag tror Pär och jag triggar i gång varandra, sedan är det svårt att sluta.

Man kan tycka att ”Idol”-uppdraget är ett drömjobb, men Mauri Hermundsson var allt annat än övertygad när han fick frågan.

– Nej, det var verkligen inte självklart för mig. Det är så lätt att tacka ja till allt som är kul tills man inte orkar längre. Jag försöker öva på att säga nej till saker även om de är roliga. Men exekutive producenten Malin Knave på TV4 accepterar inga nej. Hon nötte ned mig med olika luncher och snälla smickrande ord tills jag bara var en svag liten pojke. Men jag ångrar verkligen inte att jag tackade ja.

Pär Lernström och Mauri Hermundsson.

För nervös

Som det är nu så kommer han att synas under auditionturnén, men TV4 ville även ha med Hermundsson under de livesända lördagarna i höst och vinter. Något de fick nobben på. En av anledningarna är helt enkelt att han är lite nervös.

– Jag tycker det finns något väldigt onaturligt i att stå framför så många människor och jag tror det skulle trigga i gång en nervositet eller ångest. Vi gjorde något sådant under ”Idol” nu och då kände jag att här är jag sannerligen inte som bäst och jag mår inte som bäst heller.

En viktig beståndsdel i ”Idol” är den beryktade juryn som i år ser lite annorlunda ut. Kishti Tomita och Alexander Kronlund har lämnat och artisten Peg Parnevik och entreprenören Ash Pournouri är nya namn.

– Grejen med ”Idol”-juryn är att de sitter som ett gäng gudar en våning ovanför och beblandar sig ogärna med kreti och pleti som det verkar. Jag fick aldrig syn på dem riktigt, de har sin egen lunch och catering. Det känns på riktigt som de fick något mycket godare än vi andra. Jag tror att Anders Bagge kanske tittade mot mig någon gång.

Mauri Hermundsson.

Ny programserie i vår

Mauri Hermundsson har som sagt dragit i gång sitt eget produktionsbolag som bland annat ska göra program för andra kanaler. Han avslöjar att de är i full gång med ett projekt där han själv är en av programledarna.

– Vi ska spela in ett nytt program för TV4. Jag ska också vara med i det, jag ska resa med en annan profil ut i världen nu i höst och det ska bli jävligt kul. Tanken är att det ska sändas nu i vår.

Du slog igenom på Youtube med ditt ”Uppdrag: Mat”. Tänkte du då att du skulle bli etablerad och så småningom hamna i exempelvis ”Idol”?

– Nej, det har nog mer handlat om att göra tv-program och allt runt omkring. Sedan är det kul att få göra andra saker och få vara med om något mycket större än vad jag är van vid. Det är skönt att inte ha allt ansvar själv. Men nej, det var nog aldrig själva målet. Jag gillar det lite småskaliga faktiskt.

Var kommer namnet ”Mustiga” Mauri ifrån?

– Bra fråga, det undrar jag lite själv. Jag startade nog mitt första Instagramkonto när jag var runt 15 år och tyckte väl att det låg bra i munnen. Sedan har folk börjat kalla mig för det och det har fastnat. Men jag går inte runt och presenterar mig som det, det är ju ett märkligt namn. Jag vet knappt ens vad det betyder, det är väl något som en soppa kan vara.

Gunilla Persson anklagade dig tidigare för att ha förgiftat henne och du ”spelade pajas” på hennes mammas begravning? Hur är statusen just nu?

– Det är nästan lättare att fråga henne, det är hon som har drivit det där framåt. Men det verkar lugnt just nu, tror jag. Jag kommer i alla fall inte att driva det framåt.

Ångrar du något med inslaget?

– Svår fråga, när någon blir väldigt arg så är det lätt att fundera över om man gjorde fel. Men jag tycker nog inte att jag gjorde det.

Får vi fråga hur det ligger till med privatlivet, har du sällskap?

– Ja, det har jag. Jag vill nog hålla personen hemlig även om det är supertråkigt för er att få höra det. Men hon har ett vanligt jobb och vi har nog varit tillsammans i tre år.

Då har du verkligen lyckats hålla personen under radarn?

– Ja, men jag tycker det är så många som är offentliga med sådant, jag tycker det är skönare att hålla det privat.

”Idol” har premiär snart i TV4 och på TV4 Play.

Mauri Hermundsson.