Källor: Khloé Kardashian väntar en son



Khloé Kardashian väntar en son, enligt källor.

Källor till Us Weekly avslöjar nu könet på Khloé Kardashians barn.

Enligt dem blir det en pojke som kommer i början av nästa år.

Flera källor till Us Weekly uppger nu att Khloé Kardashian , 33, och pojkvännen Tristan Thompson , 26, väntar en pojke. I september kom de första uppgifterna om att paret väntade barn. De hade då varit tillsammans i knappt ett år.

Khloé Kardashian har vid flera tillfällen uttryckt en längtan efter att få barn i realityserien ”Keeping up with the Kardashians”. Pojkvännen och basketstjärnan Tristan Thompson har sedan tidigare en son. Ingen av dem har bekräftat graviditeten, trots hintar till media från både familj och vänner.

Lillasyster Kylie Jenner uppges också vara gravid med pojkvännen Travis Scott . Kim Kardashian gick nyligen ut och berättade att hon och maken Kanye West kommer att få barn via en surrogatmamma i början av nästa år.

