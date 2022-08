Nya ”Game of thrones” är väldigt mycket tysk powermetal

1. Nick Cave & The Bad Seeds (konsert, Way Out West)

Debatten om vilket som är Caves bästa årtionde som artist rasar vidare. Efter den svåröverträffade och nästan psykotiskt intensiva midnattsmässan på Way Out West röstar jag på 10-talet.

2. Milly Alcock (skådespelare)

Imponerande i rollen som den unga varianten av prinsessan Rhaenyra Targaryen i ”House of the dragon”.

3. ”Valborg” (livenummer, Håkan Hellström)

”More is more”, som Yngwie Malmsteen en gång sa. Och versionen av ”Valborg” på Ullevi var verkligen mer av allt.