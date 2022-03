Mejla Magnus Sundholm

Går på galafest – kommer hem till bajs- och spykaos

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Andrew Garfield dansade loss på galafesten.

HOLLYWOOD. Vi klär upp oss.

Känner oss som kungligheter för en kväll.

Sen kommer vi hem till bajs- och spyorgie.

Det är med hundar som med småbarn, tydligen.

Man kan inte lämna dom ensamma.

Sen covid i den här delstaten satte punkt för så gott som samtliga sociala inomhusaktiviteter har vi de senaste två åren bara varit borta några få gånger och nästan aldrig på kvällen. Därför såg vi med stor förhoppning fram emot en livsstilsförändring när samhället nyligen började återvända till något mer normalt.

En av höjdpunkterna var en galatillställning häromveckan – en sån vi inte sett röken av på mer än 24 månader.

Men nu var det alltså dags. En sen eftermiddag åkte den nypressade smokingen på. De svarta skorna var så välpolerade att man kunde spegla sig i dom.

Sen bar det iväg i taxi till mingel, till välkomstcocktail, till Hollywoodglam, middag och tacktal. Den ljumma vårkvällen fortsatte med efterfest. Buffén bjöd på räkor, musslor och krabba. Bordet med charkuterier var lika stort som det Putin sitter vid när är rädd att smittas av covid.

På dansgolvet virvlade en uppsluppen Andrew Garfield (ex-Spiderman) loss. Bredvid oss mumsade sångerskan Rita Ora och regissörspojkvännen Taika Waititi parmaskinka i sån hast att det verkade som om de var rädda att den var på väg att ta slut.

Tennissystrarna Venus och Serena Williams var också på plats. I det öppna båset ute på altanen lät de sig ryckas med av den ena efter den hiten andra på discjockeyns spellista.

Vi rundande av när de stela skorna till slut rivit upp rejäla skavsår. På gatan öppnade chauffören dörren för oss – som om vi vore Hollywood royalty.

Den känslan kraschade direkt vi låst upp lägenheten. Stanken som slog emot fick oss att rygga tillbaka.

Framför oss på golvet stod en hukande, skamsen liten krabat. På håll såg jag en brun fläck på den ljusa mattan. Ett par steg in avslöjade ytterligare två bruna områden. Diarréfesten måste ha börjat tidigt för mattan tycktes marinerad i exkrementer.

Jag böjde mig ner för att ta av de fortfarande rätt blanka skorna. Då halkade jag i något gult.

Det var spyor. Förutom golvet hade de träffat både in och utsidan på mina gråa adidas.

Jag bar skorna till soporna. Sen började vi städa.

Natten ägnades åt en hund som efter ett tag tack och lov tillfrisknade. Vi var tillbaka i vardagen.

Men för en kväll fick vi i alla fall glömma den.

Veckans:

Serie: Courteney Cox är tillbaka på tv. I skräckkomedie-serien ”Shining vale” spelar hon en romanförfattare som tillsammans med sin familj flyttar från New York för att få en nystart efter att maken varit otrogen.

Uppgörelse: Skilsmässan blev dyr för Kelly Clarkson. För hennes och maken Brandon Blackstocks två barn måste den 39-åriga sångerskan betala honom underhåll på 450 000 kronor i månaden. Innan River, 7, och Brendon, 5, fyllt 18 kommer hon tillsammans med andra ersättningar till Blackstock att ha betalat exmaken 100 miljoner kronor.

Nedgång: Virusvågen drabbade Los Angeles hårt. Förutom höga dödssiffror har många flytt staden. Från mitten av 2020 till mitten av 2021 drog 176 000 invånare. Det var den näst högsta utflyttningen i USA. Bara New York med ett minus på 328 000 invånare hade sämre siffror.

Timeout: Sandra Bullock har ”The lost city” och ”Bullet train” på väg ut på biograferna. Långfilmerna kan bli det sista vi ser av henne på tag. Hon uppger att hon ska ta paus från skådespeleriet för att ägna barnen Louis, 12, och Laila, 10, mer tid.

Hetaste: Långt ifrån alla älskade Jared Leto i ”House of Gucci”, men det skruvade porträttet i filmen med Lady Gaga har gett skådespelarens karriär en skjuts. Nu hyllas han för insatsen i tv-serien ”WeCrashed”, baserad på historien om företaget Wework, och har huvudrollen i kommande Marvelfilmen ”Morbius”.

Skivsläpp: Michael Bublé är aktuell med ”Higher”. På plattan blandar han egna låtar med klassiska covers som Sam Cookes ”Bring it on home to me”, Paul McCartneys ”My valentine” och sjunger duett med Willie Nelson på countrystjärnans ”Crazy”.

Publicerad: 30 mars 2022 kl. 11.21

