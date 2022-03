Will Smith slår Chris Rock på Oscarsgalan: Det här har hänt

Tidslinje över skandalen

Will Smith slår Chris Rock mitt under Oscarsgalans sändning och skandalen är ett faktum.

Här är en tidslinje över exakt allt som hänt både före, under och efter den chockerande attacken.

29 februari 2016:

Jada Pinkett Smith bojkottar Oscarsgalan då hon anser att den inte uppmärksammar svarta personers insatser inom film. Chris Rock är värd för galan och hånar Jada i direktsänding.

– Att Jada bojkottar Oscarsgalan är som att jag skulle säga att jag bojkottar Rihanna. Jag har ju aldrig ens fått en inbjudan, säger han.

Enligt uppgifter till People blev både Will Smith och Jada Pinkett Smith rasande över hånet.

Juli 2021:

Jada Pinkett Smith rakar av sig håret då hon lider av den autoimmuna sjukdomen alopeci, som innebär att man tappar hår. Hon går ut och berättar öppet om sin sjukdom.

Natten mellan 27 och 28 mars 2022, Oscarsgalans sändning:

Chris Rock delar ut pris och skojar än en gång om Jada Pinkett Smith. Denna gången handlar det om hennes rakade huvud.

– Jada, jag älskar dig. ”G.I. Jane 2”, jag kan inte bärga mig, säger han.

Han syftar på filmen ”G.I. Jane” från 1997 där skådespelaren Demi Moore rakar av sig håret. Skämtet uppskattas inte av varken Jada Pinkett Smith eller hennes make Will Smith. Will Smith går upp på Oscarsgalans scen och ger Chris Rock en örfil.

– Håll min frus namn borta från din jävla mun, skriker Smith två gånger när han åter sitter på sin plats.

Senare får han pris för sin insats i filmen ”King Richard”. Under sitt tacktal ber han om ursäkt till alla förutom Chris Rock.

– Jag vill be om ursäkt till Oscarsakademin. Jag vill be om ursäkt till alla mina mednominerade.

28 mars 2022:

Oscarsakademin meddelar att de startar en utredning kring Smiths agerande.

”Akademin fördömer herr Smiths agerande vid gårdagens show. Vi har officiellt startat en formell granskning kring incidenten och kommer att undersöka ytterligare åtgärder och konsekvenser i enlighet med våra stadgar, uppförandekod och Kaliforniens lagar”, skriver de i ett uttalande.

Natten mellan 28 och 29 mars 2022:

Will Smith ber Chris Rock om ursäkt.

”Jag vill offentligt be om ursäkt till dig, Chris. Jag gick över gränsen och jag hade fel. Jag skäms och mina handlingar stämmer inte överens med den man jag vill vara. Det finns ingen plats för våld i en värld av kärlek och vänlighet”, skriver Will Smith på Instagram.

29 mars 2022:

Jada Pinkett Smith postar sitt första inlägg på Instagram sedan skandalen.

””This is a season for healing and I’m here for it”, står det, ungefärligt översatt till ”Det här är en tid för att läka och jag kommer att göra det”.

