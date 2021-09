R’n’b-stjärnan Andrea Martin död

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Andrea Martin blev 49 år.

Den amerikanska låtskrivaren, sångerskan och producenten Andrea Martin är död, skriver NME.

Andrea Martin var främst känd som låtskrivare och var bland annat med och skrev En Vogues ”Don't let go (love)”, Monicas ”Before you walk out of my life” och Angie Stones ”Didn't miss you”. Hon har även jobbat med stjärnor som Leona Lewis, Toni Braxton, Naughty Boy och Jennifer Hudson.

Martins debutalbum ”The best of me” kom 1998. Hon blev 49 år.

