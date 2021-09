Abba släpper nytt album efter 40 år: ”Dags att avsluta pausen”

Avslöjades i kväll – två låtar redan ute

Abba ger ut ett helt nytt album med tio låtar.

De två första låtarna släpptes nu i kväll, hela albumet kommer 5 november.

”Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen”, säger den svenska supergruppen i ett pressmeddelande.

Albumet ”Voyage” blir det första studioalbumet Abba släpper på 40 år.

Det avslöjades under direktsända events över hela världen på torsdagskvällen. Fans hade samlats i bland annat London, Reykjavik, Berlin, Rio de Janeiro, Wien och New York och fick höra två av de nya låtarna. Både "I still have faith in you" och "Don't shut me down” spelades upp och finns nu också på Spotify.

Hela albumet släpps den 5 november.

Gör scenshow med ”abbatarer”

Björn Ulvaeus och Benny Andersson berättade också direkt från London där de befann sig under eventet om sin nya scenshow.

I en specialbyggd arena i London blir världspremiären den 27 maj 2022 för den ungefär en och en halvtimme långa showen.

Arenan kommer att rymma 3 000 personer och på scenen får publiken se fyra digitala abbor, som de kallar ”abbatarer”. Även tio livemusiker kommer att uppträda. Det innebär att medlemmarna i Abba inte själva kommer att stå på scen.

Aftonbladet var först i världen med att avslöja redan 2016 att Abba planerade en hologramshow.

Abba: ”Gått ett tag nu”

I ett pressmeddelande skriver Benny Andersson, 74, Agnetha Fältskog, 71, Anni-Frid Lyngstad, 75, och Björn Ulvaeus, 76:

”Det har gått ett tag nu sen vi gjorde musik tillsammans. Nästan 40 år, faktiskt. Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen. Det sägs att det är dumdristigt att vänta mer än 40 år mellan albumen, så vi har spelat in en uppföljare till “The visitors”.

Uttalandet fortsätter:

”Egentligen är huvudanledningen till att vi fick inspiration och började skriva och spela in igen, att vi är engagerade i skapandet av den märkligaste och mest spektakulära konsert ni någonsin kunde drömma om. Vi kommer att kunna sitta i ett auditorium och se våra digitala tvillingar framföra våra sånger på en scen i en specialbyggd arena i London nästa vår. Märkligt och underbart!”

helskärm Omslaget till nya albumet ”Voyage”, som släpps 5 november.

I pressmeddelandet finns också hälsningar från varje Abba-medlem.

Benny Andersson säger:

”Det är svårt att säga vad som har varit mest lustfyllt för mig i det här projektet. Att vara involverad i skapandet av arenakonserten eller att vara tillbaka i studion tillsammans med de andra tre igen efter 40 år. Att höra Frida och Agnetha sjunga igen är svårslaget. När ni kommer till arenan kommer ni att se oss fyra tillsammans med ett helt fantastiskt 10-mannaband. Och om också inte i kött och blod, så kommer vi ändå att vara där tack vare arbetet som vårt kreativa team och ILM har gjort.”

Anni-Frid Lyngstad säger:

”Jag hade så roligt under våra första inspelningsdagar för några år sedan, att när Benny ringde och frågade om jag kunde tänka mig att sjunga lite mer så tvekade jag inte ett ögonblick! Och vilka låtar! Respekt och kärlek till dessa exceptionellt talangfulla, i sanning geniala låtskrivare! Det var så glädjefullt att arbeta med gruppen igen. Jag är lycklig över det som vi har gjort och jag hoppas innerligen att våra fans känner detsamma.”

Agnetha Fältskog säger:

”När vi samlades i studion igen hade jag ingen aning om vad jag hade att vänta … Men Bennys inspelningsstudio är en så trivsam och trygg miljö att innan jag visste ordet av så hade jag jätteroligt! Jag kan knappast tro att det här ögonblicket kommit till slut. Att vi nu ska dela det här med hela världen!”

Björn Ulvaeus säger:

”De där två är så fantastiska sångerskor och återigen formligen golvades jag av deras unika sound och det där självklara sättet de sjunger våra låtar. De är genuina musikanter. Totalt oimponerade av popstjärneglans som de är, trivs de fortfarande bäst med att vara kreativa i en inspelningsstudio. Voyage-projektet har ingjutit nytt liv i oss på flera sätt.”

Nu släppt 100 låtar

Abba har nu, med de två nysläppta låtarna, släppt totalt 100 låtar.

Redan i april 2018 bekräftade Abba att man skulle släppa två nya låtar.

– När vi hade de här två låtarna så kändes lite tunt, ”ska vi inte göra några till?” och vi gjorde några till och det blev bra och sen tänkte vi att vi kör vidare och kör ett helt album, säger Benny Andersson nu till SVT.

helskärm Abbas årsmodell 2021

helskärm Björn & Benny på plats i London i kvällför att berätta om det nya Abba-albumet.

helskärm Abba-lanseringen på Gröna Lund i Stockholm i kväll.

helskärm Abba årsmodell 1970-tal.

