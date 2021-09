LIVE: Abba släpper nytt album efter 40 år – livechatt

Följ lanseringseventet här minut för minut

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Abba ger ut ett helt nytt album med tio låtar!

De två första låtarna släpptes nu i kväll, hela albumet kommer 5 november.

Det avslöjades under kvällens lanseringsevent, som just nu pågår och direktsänds på Youtube.

Följ den stora presentationen här och chatta med nöjesreporter Natalie Demirian.

Abba släpper ett album med tio nya låtar, bekräftar Benny Andersson.

Albumet Voyage blir det första studioalbumet Abba släpper på 40 år.

Två av de nya låtarna, "I still have faith in you" och "Don't shut me down", finns nu på Spotify. Albumet släpps 5 november.

Redan i april 2018 bekräftade Abba att man skulle släppa två nya låtar.

– När vi hade de här två låtarna så kändes lite tunt, ”ska vi inte göra några till?” och vi gjorde några till och det blev bra och sen tänkte vi att vi kör vidare och kör ett helt album, säger Benny Andersson till SVT.

Abba berättar också att en scenshow kommer att äga rum i London, i en specialbyggd arena. Arenan kommer att rymma 3 000 personer, byggs speciellt för showen med fyra digitala abbor, som de kallar ”abbatarer”. Även tio livemusiker kommer att uppträda. Det innebär att medlemmarna i Abba inte själva kommer att stå på scen.

I ett pressmeddelande skriver Benny Andersson, 74, Agnetha Fältskog, 71, Anni-Frid Lyngstad, 75, och Björn Ulvaeus, 76:

”Det har gått ett tag nu sen vi gjorde musik tillsammans. Nästan 40 år, faktiskt. Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen. Det sägs att det är dumdristigt att vänta mer än 40 år mellan albumen, så vi har spelat in en uppföljare till “The visitors”. Egentligen är huvudanledningen till att vi fick inspiration och började skriva och spela in igen, att vi är engagerade i skapandet av den märkligaste och mest spektakulära konsert ni någonsin kunde drömma om. Vi kommer att kunna sitta i ett auditorium och se våra digitala tvillingar framföra våra sånger på en scen i en specialbyggd arena i London nästa vår. Märkligt och underbart! ”

Publisert: Publicerad: 02 september 2021 kl. 18.35

