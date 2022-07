George RR Martin förvarnar ”Game of thrones”-fansen

”Rör sig längre och längre bort” från händelserna i tv-serien

Publicerad: I dag 05.00 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Författaren George R.R. Martin.

Författaren George RR Martin jobbar på den sjätte och sjunde delen i romanserien ”A song of Ice and Fire”, vars tidigare installationer legat till grund för HBO:s populära tv-serie ”Game of thrones”.

Martin har nu via sin hemsida berättat att de nya böckerna ”rör sig längre och längre bort” från händelserna som skildras i tv-serien. De nya delarna i bokserien har titlarna ”The winds of winter” och ”A dream of spring”.

”Jag skriver, jag skriver om, jag omstrukturerar, jag sliter upp allt och skriver om igen, jag går igenom dörrar som inte leder någonstans och dörrar som öppnas till underverk”, skrev Martin på sin blogg.

Han förvarnade även fans för att ”inte alla rollfigurer som överlevde till slutet i ’ Game of thrones ’ kommer att överleva till slutet av ’A song of ice and fire’, och inte alla rollfigurer som dog i ’Game of thrones’ kommer att dö.”