Kaos under ”Kompani Svan” – inspelningen av Kanal 5-programmet havererade

Nyckelpersoner hoppade av: ”Värsta jag varit med om”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Viktor Frisk och Agneta Sjödin är ett par av de kändisar som utsätts för hårda tester i "Kompani Svan".

Personalen larmade om missförhållanden under ”Kompani Svan”.

När ansvariga på produktionsbolaget Strix inte lyssnade valde flera nyckelpersoner att hoppa av – mitt under inspelningen av tv-programmet.

– Jag upplevde allt som kaosartat, säger en person i produktionen.

Stora säkerhetsbrister, underbemanning och arbetsdagar på 19 timmar.

Det vittnar flera av personerna som arbetat med inspelningen av Kanal 5 :s nya realitysåpa med militärtema, ”Kompani Svan” där kända profiler utmanas under ledning av Gunde Svan och Mikael Tornving i samarbete med Försvarsmakten.

Och uppgifterna om en arbetsmiljö i kris fortsätter:

Personer ska ha förväntats arbeta 30 dagar i sträck utan paus, vissa gick utan mat under inspelningsdagarna och varken deltagaransvarig eller psykolog fanns på plats trots att kändisdeltagarna skulle utsättas för tuffa fysiska prövningar med höga höjder, kyla, sena nätter och iskalla forsar på fjällen utanför Kiruna.

Trots att flera personer slog larm till ansvariga på produktionsbolaget Strix, både inför och under inspelningen, om att produktionen var underbemannad, hände inget.

I stället tvingades flera ur personalen arbeta de långa 18- och 19-timmarspassen, för att nästföljande dag, efter ett par timmars sömn, förväntas köra bil och skjutsa deltagare eller andra ur produktionen till inspelningsplatser.

helskärm Gunde Svan och Mikael Tornving, programledare för ”Kompani Svan”.

Uppgifter: Ljudtekniker fick elstötar

Produktionspersonal som behövde specialkost på grund av allergier eller andra orsaker ska enligt larmen vissa dagar tvingats gå utan mat eftersom maten till dem aldrig levererades till inspelningsplatsen.

Under ett oväder ska en producent på plats inte ha ansett att det fanns tid att regnsäkra produktionen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska en ljudtekniker därför ha fått elstötar av sin utrustning.

Bara fem dagar in på den 22 dagar långa inspelningen valde flera personer med arbetsledarställning att hoppa av och lämna inspelningen i Kiruna efter att inte ha fått gehör från Strix när de slagit larm.

– Jag upplevde allt som kaosartat. Till slut fick tre personer i inspelningsteamet nog och hoppade av mitt under en inspelningsdag. De lämnade och flög hem direkt dagen efter. Strix försökte få dem att stanna, men det gick inte, säger en person i produktionen.

Märkte kändisdeltagarna något av tumultet?

– Jag tror inte det. De kan nog ha tänkt att kaoset var en del av hur de skulle uppleva det. Men det blev produktionsstopp en hel dag efter att de dragit.

Enligt uppgifter till Aftonbladet valde ytterligare minst tre nyckelperson att hoppa av inspelningen.

Flera personer som arbetat med ”Kompani Svan” bekräftar för Aftonbladet att Strix larmades upprepade gånger om stora säkerhetsbrister under inspelningen.

Ingen sjukvårdspersonal

De kända profilerna i programmet utsattes för en mängd fysiska och psykiska prövningar i vildmarken.

”Blir drillande från tidig morgon till sen kväll och det är tufft. Riktigt tufft! Det är så sinnessjuka utmaningar vi åker på varje dag och skaderisken är gravt stor hela tiden. Galet! Men jag älskar varje minut”, skrev Niclas Wahlgren på sin Instagram under inspelningen.

”Vi drillas av yrkesmilitärer hela dagarna. Än så länge har jag en spricka i revbenet och är helt blåslagen”, skrev Anton Ewald vid ett tillfälle på Instagram och efter att inspelningen var avklarad sammanfattade han:

”Trots jävligt slitsamma veckor, spruckna revben, meniskskada och knivar i händerna så är jag extremt tacksam över den här upplevelsen”.

helskärm ”Kompani Svan”

Men deltagarna tycks inte ha varit medvetna om vad som hänt i kulissen och vilka säkerhetsrisker de faktiskt utsatts för.

– Det fanns säkerhetspersonal på några av de här övningarna som de gjorde, men jag vet också att det saknades på flera, säger en person som arbetade med inspelningen av ”Kompani Svan”.

– Vid flera av de farliga momenten fanns det inte sjukvårdspersonal med. Den här typen av inspelningar brukar alltid ha en säkerhetsansvarig på plats, som går igenom varje moment på förhand och bedömer var man behöver se över säkerheten, men det hade inte den här produktionen, säger en annan person som arbetade i produktionen.

Skärrad deltagare

Först två dagar in i inspelningen hölls ett krismöte över video med ansvariga i Stockholm där olika moment riskbedömdes. Det krismötet hölls efter att ansvariga på det beställande tv-bolaget Kanal 5 insett att det saknades säkerhetspersonal på plats, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Vid ett av de första inspelningsmomenten skulle deltagarna hoppa från en hög höjd. En av profilerna ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha blivit rejält skärrad och en exekutiv producent från Kanal 5 ska direkt efteråt ha frågat var psykologen fanns, så att kändisdeltagaren fick någon att prata med.

– Men vi hade ingen psykolog. Vi hade inte ens någon deltagaransvarig. Istället fick de tre militärerna, som egentligen ju är castade och anställda för att vara med framför kameran och drilla kändisarna, också ta ansvar för att hur deltagarna mådde och att de hade det bra, säger en källa inom produktionen som pratar med Aftonbladet under löfte om att få vara anonym.

Discovery: ”Fanns problem”

När Aftonbladet når Strix vd Tesso Akander ber hon först att få ta del av uppgifterna per mejl och hänvisar sedan till Kanal 5 och Discovery+.

Anders Kilander, som är presskontakt på tv-kanalen skriver i ett mejl att de ”känner till att det initialt och en kort period fanns problem med arbetsledningen för produktionen”.

”Dessa åtgärdades skyndsamt och därefter löpte produktionen på som den ska. Vi vill också understryka att det inför produktionen som helhet och inför varje enskild tävling vidtagits noggranna och väl avvägda säkerhetsåtgärder för att säkerställa en trygg inspelning för såväl deltagare som personal under inspelningstiden. Det är vår främsta prioritet att inspelningsmiljön ska vara en trygg och säker plats för alla inblandade såväl framför som bakom kameran”, skriver han och bollar tillbaka frågorna om det inträffade till Akander på Strix som nu svarar på frågorna.

Hon medger då att det i inledningen av inspelningsperioden uppstod problem och otydligheter med rollfördelning och schemaläggning.

”Det ledde i sin tur till att arbetsförhållandena för personalen under en period blev svårare än vi ville, vilket vi beklagar. När vi fick bilden klar för oss vidtog vi åtgärder och stärkte upp med ny personal, vilket snabbt fick bukt med problemen och vi kunde genomföra resten av produktionen på ett planerat sätt”.

”Inte hört om elstöten”

Hon påpekar också att det i arbetsledande positioner i projekt ibland uppstår hög arbetsbelastning.

”Det försöker vi lösa med planerad avlastning och avlösning. Så var planen även denna gång. Sen var det som sagt problem med roll- och ansvarsfördelning samt schemaläggning i början vilket under en period ledde till en för hög arbetsbelastning för flera. Men vi åtgärdade det så snabbt det bara gick. Problemen med schemaläggning och arbetsfördelning fick även till följd att de matbeställningar som gjordes inte blev hundra procent rätt i början, men även det kunde åtgärdas snabbt”.

”Angående elstöten så är det här det första jag hört om detta och jag kommer att följa upp vad som har hänt och hur det togs om hand av ansvarig personal på plats. Detta är en arbetsplatsincident och något vi alltid tar på största allvar”, skriver hon.

Var ni alltså för dåligt förberedda för den här typen av produktion?

”Vi har lång erfarenhet av att producera den här typen av program och hade förberett oss noga även denna gång. Men, ibland uppstår som i detta fall problem ändå och när det hände så såg vi till att lösa det snabbast möjligt.”

Vidtar ni några åtgärder kring ert sätt att jobba generellt i och med de här vittnesmålen?

”Vi tar självklart till oss och lär oss av alla synpunkter, både positiva och negativa. Som jag ser det är varje ny erfarenhet användbar i vår strävan att göra inspelningarna så bra som möjligt för alla inblandade.”

Anders Kilander på Discovery+ glider undan frågan om larmen från ”Kampani Svan”-inspelningarna kommer påverka kommande samarbeten med Strix.

”Vi har under hela tiden före, under och efter inspelningarna haft en tät och konstruktiv dialog med produktionsbolaget om alla aspekter av produktionen, inte minst om de problem som initialt under en kort tid uppstod. Problem kan alltid uppstå av en mängd olika orsaker, det viktigaste är att det tas på allvar och åtgärdas snabbt vilket också skedde här”, skriver Anders Kilander.