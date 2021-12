Lana Sulhav om ”Idol”-resan: ”Mycket panikångestattacker”

Föll på målsnöret – även Annika Wickihalder åkte ut i semin

Lana Sulhav och Annika Wickihalder missar ”Idol”-finalen.

För Lana Sulhav har det varit en kamp att bemästra sin scenskräck.

– Det är mycket panikångestattacker som den här resan har innehållit, säger hon.

Lana Sulhav, 23, slutade på en fjärdeplats i ”Idol”-semifinalen.

– Den instinktiva känslan är att jag är så stolt över mig själv och så tacksam. Sedan är man absolut ledsen över att man snubblade på målsnöret men det är inte alltid målet som är det viktigaste, säger hon efteråt till Aftonbladet.

– Jag har vuxit så mycket som människa och som artist. Jag har aldrig gjort sånt här, det är en bra början, säger hon och fortsätter:

– Jag är så oerhört tacksam över den här resan och att människor där hemma har trott på mig.

Panik på grund av scenskräck

Den som följt Lana Sulhavs ”Idol”-tid sedan starten har fått se henne kämpa med rädslan att ens våga stå på scenen överhuvudtaget.

Hon säger att ”Idol” också har inneburit en inre resa för henne.

– Det är mycket panikångestattacker som den här resan har innehållit och det har varit en massa jobb bara med nerverna, att försöka hantera sin fobi. Men jag har också njutit och lärt mig så oerhört mycket och min röst har blivit så mycket bättre. Jag har vågat ta för mig och tro på mig själv och det är det absolut största med den här resan.

helskärm Lana Sulhav blev utslagen redan efter första låten.

Hon känner sig som en ny människa, säger hon.

– När man har scenskräck, min har varit väldigt grov och jag tror att många har sett hur grov den är. Men det är ingenting som ni har bevittnat på fredagsfinalerna. Men under repen och under förberedelserna inför de här livefinalerna så har jag behövt gråta, har det varit så mycket i min kropp som inte har varit van vid att vara på scen och behövt ta in de där känslorna som kommer. Så jag har bokstavligen utsatt min kropp för så mycket panik, tills jag har börjat förstå att ”okej det är inte livsfarligt det här även om det känts som det kroppsligt”.

helskärm Även Annika Wickihalder blev utslagen.

Annika: ”Stolt”

Annika Wickihalder, 20, kom på en tredjeplats i semin och säger efteråt att hon känner sig hedrad som kom så långt.

– En tredjeplats, wow, jag finner inga ord. Det är helt sjukt. Jag är så tacksam och stolt över mig själv och alla som har hjälpt mig på den här resan, säger hon och fortsätter:

– Om man tänker att jag är bitter så är jag absolut inte det. Jag är bara stolt över att jag är här.

Finalisterna Birkir Blaer och Jacqline Mossberg Mounkassa gör upp om ”Idol”-vinsten den 10 december.

KVÄLLENS LÅTAR

Idolerna sjunger två låtar var och tittarna har fått påverka låtvalen.

Låt 1: ”Tittarnas förslag”

Idolerna sjunger en låt som de valt utifrån förslag som fansen och tittarna har föreslagit på Idols sociala medier.

Birkir ”Sign of the times” av Harry Styles

Jacqline: ”Halo” av Beyoncé

Annika: ”Fix you” av Coldplay

Lana: ”Summertime sadness” av Lana Del Ray

Låt 2: ”Hyllning till tittarna”

Via Idols sociala medier har tittarna fått höra smakprov på två olika låtalternativ – för att hjälpa idolen att välja en av låtarna.

Annika: ”Skyfall” av Adele

Lana: ”At last” av Etta James (fick inte sjunga, utslagen efter första låten)

Jacqline: ”Cool people” av Chloe & Halle

Birkir: ”Are you gonna be my girl” av Jet

