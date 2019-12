Storfräsarna tillbaka – krossade sina motståndare

1 av 3 | Foto: SVT Josefin Johansson och Johar Bendjelloul.

Två efterlängtade storfräsare var tillbaka i Första klasskupén.

Ironiskt nog var ”Jossar” så överlägsna, att andra omgången av ”På spåret” blev lite småtråkigt då all form av spänning försvann.

Tv-program kommer och går, men populariteten hos ”På spåret” består. Drygt 2,1 miljoner såg säsongsstarten av SVT:s flaggskepp.

När Josefin Johansson och Johar Bendjelloul nu mötte förra veckans förlorare Inga-Britt Ahlenius och Peter Magnusson, var det som storfavoriter. ”Jossar”, som Kristian Luuk snabbt döpte duon till redan för två säsonger sedan, vann ju tävlingen då, i rena utklassningsstilen. Och förra säsongen blev de knappt utslagna i semifinalen av skådespelarparet Eric Ericson/Kjell Wilhelmsen. Inte så mycket på grund av bristande kunskap, som för att Johar Bendjelloul var lite för triggerhappy och chansade bort sig redan på tio poäng på ett av resmålen.

De är ett drömpar att ha med i en sådan här typ av frågelek. Inte bara kunniga, utan även underhållande. Tidigare har mest hon stått för de roliga inslagen, nu kändes även Johar mer bekväm i tv-studion och släppte loss ordentligt vid ett tillfälle.

Peter Magnusson lär dock ha gjort sitt i de här sammanhangen. Har aldrig gjort succé i ”På spåret” och lyckades heller inget vidare i ”Alla mot alla med Filip & Fredrik” i Kanal 5.

Så bra var lagen:

++++

Johar Bendjelloul/Josefin Johansson. Han har varit programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Jobbar numera som profilerad skribent på Dagens Nyheter. Hon är komiker, sångerska, skådespelerska och programledare och har hörts i många program i Sveriges Radio. Hans lite allvarligare framtoning och hennes medvetet flamsiga uppträdande fungerar utmärkt ihop. Kompletterar också varandra väldigt bra kunskapsmässigt. Plockade resmålen på starka 6, 8 och 6 poäng. Vann lätt med 39-23.

++

Inga-Britt Ahlenius/Peter Magnusson. Hon har jobbat på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och FN. Han är komiker, skådespelare och manusförfattare, senast bioaktuell med ”Tills Frank skiljer oss åt”. Förlorade alla tre resmålen, vann inte en enda delfråga.

Så bra var musiken:

+++

Lada och Svenska Grammofonstudion, med pianisten Lada Egolaeva som kapellmästare, gästades den här gången av Denise Johnson från Manchester. Hon har sjungit med Primal Scream, Electronic och A Certain Ratio. Gjorde en klart godkänd version av ”I've heard it through the grapevine”, där ingen av de tävlande visste att Gladys Knight först spelade in den (båda lagen trodde på Aretha Franklin) och där båda lagen antingen gissade eller visste rätt på Marvin Gaye.

Fat Boy Slim-hiten ”Praise you” var jag aldrig förtjust i, så det var inte svårt för Denise Johnson, som kan sjunga på riktigt, att överträffa den.

Några andra notiser:

Bra grepp: Att låta SVT:s populära USA-korrespondent Carina Bergfeldt ställa frågorna kring Washington.

Begripligt-raseri-på-sig-själv: Peter Magnusson verkade kunna namnet på varenda NHL-lag, men kom just i denna stund inte på det som efterfrågades, Washington Capitals.

Domarkommentar: Det är fredagskväll i SVT och vi rappar på tyska, sa Fredrik Lindström, när Johar Bendjelloul högst överraskande gick loss och började rappa Falcos gamla hit ”Rock me Amadeus” från 1985.

avJan-Olov Andersson