TV4 och Com Hem skriftligt överens

Börjar sändas inom ett par timmar

avRasmus Karlsson

Publicerad: 21 december 2019 kl. 22:14

Uppdaterad: 21 december 2019 kl. 23:06

Under fredagen kom TV4 och Com Hem överens muntligt.

Nu har parterna också hittat en skriftlig överenskommelse.

Detta uppger kanalen i sin nyhetssändning på lördagskvällen.

1,6 miljoner svenskar kan pusta ut. Tv-bråket mellan Telia/TV4 och Tele 2/Com Hem har varit långdraget och det såg länge ut som att många skulle missa ”Bingolottos” uppesittarkväll. Men under fredagen kom parterna överens muntligt. Och under lördagskvällen, strax efter 22.00, meddelade TV4 i sin nyhetssändning att överenskommelsen nu även är skriftlig.

– Vi kan berätta att TV4 och Com Hem alldeles nyss kommit överens om ett skriftligt avtal. Därmed ska konflikten vara löst och Com Hem börjar sända C More och TV4 i sitt nät. Detta ska ske inom ett par timmar, sa nyhetsankaret Ulrika Nilsson.

”Stort framsteg”

Bakgrunden till konflikten var att parterna inte kunde komma överens om villkoren för ett nytt avtal gällande att visa tv-kanalerna på de digitala plattformarna.

Men nu kan alltså alla inblandade vara lugna. Anders Nilsson, vd på Tele 2, ser fram emot att kanalerna ska tändas.

– Det är ett stort framsteg att vi nu har säkrat rättigheter för de kanaler som vi vet att våra kunder uppskattar mest. Vi har fortfarande delar kvar att förhandla med TV4, men med ett grundavtal på plats för det mest populära kanalutbudet kan vi nu slutföra diskussionerna utan att tittarna drabbas i lika stor utsträckning. Jag beklagar återigen hur de har påverkats den senaste veckan, säger han i ett pressmeddelande.

”Vi är glada”

Casten Almqvist, vd på TV4, är nöjd med förhandlingarna.

– TV4 är hela Sveriges tv-kanal och vi är glada över att så många som möjligt kan njuta av sina favoritprogram tillsammans med oss under tv-julen och framåt, säger han.



1 av 2 | Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN Com Hem och Tele 2.

