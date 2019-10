Emma Corrin + FÖLJ

Bildextra: Hon är prinsessans dubbelgångare

Emma Corrin spelar Diana i ny säsong av The Crown

avChristina Nordh

11 oktober 2019 08:49

En försiktig blick under lugg, ett trevande leende.

Och nära nog identiska kläder.

Emma Corrin, 23, är skrämmande lik prinsessan Diana.

Just nu spelas Netflixsuccéns fjärde säsong in i spanska Malaga. Fyra foton från inspelningen har släppts och de visar upp Lady Di och prins Charles under sitt besök i Australien 1983.

Emma Corrin är nästan kusligt lik sin rollfigur och på bilderna bär hon en rosaprickig klänning med markerad midja och pillerburk, liknande de som prinsessan Diana bar. Dessutom har de samma kroppsspråk.

– Prinsessan Diana var en ikon och hennes inflytande i världen är fortfarande lika starkt och inspirerande, skrev Emma Corrin på Instagram när det blev klart att hon fick rollen.



1 av 2

För att riktigt kunna gå in i rollen läste hon flera biografier, har Corrin sagt till Hollywoods reporter. Dessutom arrangerade producenterna möten med människor som kände Diana.

– Jag har suttit som klistrad framför tv-serien och att jag nu får vara en del av den här fantastiskt talangfulla skådespelarfamiljen är surrealistiskt, har hon sagt enligt tidningen Vogue.

Prinsessan Diana dog i en bilkrasch i Pont de L’Alma-tunneln i Paris 31 augusti 1997. Hon blev 36 år.

Fotnot: Den 17 november släpper Netflix tredje säsongen av rosade serien ”The Crown”. Den rör sig tidsmässigt fram till 1977. Då gör också Olivia Colman, som fick en Oscar för sin gestaltning av drottning Anne i filmen ”The Favourite”, entré i rollen som ytterligare en drottning: Elizabeth II.

