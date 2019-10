Musik + FÖLJ

Rocksångare död i ALS

The Muffs frontfigur Kim Shattuck sörjs av nära och kära

avAndreas Ekström

3 oktober 2019 09:32

Kim Shattuck, basist och frontfigur i bandet The Muffs, har dött 56 år gammal.

I ett inlägg på Instagram berättar hennes man Kevin Suth att hon dött efter två års kamp mot sjukdomen ALS, skriver TMZ.

”Jag kommer alltid att älska dig Kim, tack för du ville dela ditt liv med mig”, skriver han.

Kim Shattuck spelade bas i det Los Angeles-baserade bandet The Pandoras, känt för låtar som ”Hot generation”, ”I'm here I'm gone”.

Efter tiden i The Pandoras startade hon och hennes bandkollega Melanie Vammen punkbandet The Muffs. Bandet fick en hit 1995 när de gjorde en cover på Kim Wildes låt ”Kids in America” skriver TMZ.

På senare år har hon turnerat med bandet The Pixies.



1 av 2 | Foto: Diane Bondareff / TT NYHETSBYRÅN Kim Shattuck tillsammans med Joey Santiago, Black Francis och David Lovering i The Pixies.

Trots sjukdomen har Shattuck fortsatt att göra musik och den 18 oktober ska The Muffs nya album släppas. Bandmedlemmarna Ronnie Barnett och Roy McDonald skriver i ett gemensamt uttalande att Kim Shattuck var en naturkraft och att hon är saknad.

”Bortsett från att hon var en briljant låtskrivare, rockgitarrist och sångare var hon också en naturkraft. Under sjukdomstiden producerade hon vårt senaste album och såg över allting från låtar till omslag”, säger de i uttalandet, rapporterar The Mirror.

LÄS OCKSÅ Uppgifter: Därför dog Lemmy

LÄS OCKSÅ Kultsångaren död – blev 58 år gammal

LÄS OCKSÅ Känd norsk artist död – blev 62 år gammal