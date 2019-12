TV4

TV4 kvar över julhelgerna

10 december 2019 07:52

Vid midnatt skulle TV4 försvinna för Com Hems kunder.

Då erbjuds tv-distributören får visa TV4 utan ersättning fram till 10 januari.

”Är det verkligen en julklapp?”, skriver Com Hem och nedsläckningshotet kvartstår.

Lika roligt som det är att följa Kalle Ankas och Karl-Bertil Jonssons julfirande, lika tråkigt är en annan nyuppkommen tradition: TV4 och Com Hems distributionsbråk.

Det upprepande mantrat med ordbråk i media, hot och utdragna förhandlingar riskerade återigen att drabba miljontals tv-tittare.

Vid midnatt skulle TV4-kanalerna släckas ner för alla Com Hems kunder.

Får distribuera gratis

I ett pressmeddelande meddelar nu TV4 att man ger Com Hem rätt att distribuera TV4 utan ersättning med start direkt, över julhelgerna fram till 10 januari.

– Jag hoppas att TV4 tillsammans med vår partner Tele2/Com Hem kan se till att alla Com Hems kunder får sina favorit tv-program under julhelgerna. Jul med Ernst, Uppesittarkväll och Nyhetsmorgon är en del av Sveriges jultraditioner och TV4 vill med detta initiativ undvika att kommersiella meningsskiljaktigheter förstör julefriden för miljoner svenskar, säger Mathias Berg operativ chef TV4 och C More, i pressmeddelandet.

TV4 och Com Hem har givetvis olika versioner över vems felet är att man ligger i konflikt, vilket hänt upprepade gånger förut.

Att det är telejättarna Telia (ägare av TV4) och Tele2 (ägare av Com Hem) som är inblandade är inget som har underlättat förhandlingarna.

Om Com Hem nappar på TV4:s ”julklapp” är oklart.

– Det här kommer som en nyhet även för oss och var inte något vi informerades om från början. Vi måste sätta oss in i mer vad det handlar om, säger Louise Ekman, pressansvarig för Tele2 till Aftonbladet.

Hot om nedsläckning kvarstår

I ett pressmeddelande har Com Hem senare svarat på TV4:s passning.

”Är det verkligen en julklapp?”, frågar sig Com Hem.

De uppger att de tacksamt tar emot den om det innebär att kunderna kan få se på TV4:s kanaler på det sätt de vill, även efter jul.

”Vi ser nu fram emot att prata med Telia för att säkerställa att julklappen inte bara är ett försök från dem att förhala förhandlingarna ytterligare, och något som TV4-tomten kommer dra tillbaka så snart den annonstäta perioden är över i januari”, skriver Com Hem.

Hotet om nedsläckning kvarstår dock, då Com Hem uppger att man vill ha fler garantier för att inte släcka ner kanalerna vid midnatt mellan tisdag och onsdag.



1 av 2 | Foto: TT TV4 och Com Hem är ännu inte överens om ett nytt avtal.

