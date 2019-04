Ulf Lundell + FÖLJ

Ulf Lundell berättar om sina mediciner

Skriver i ny bok: Sömnmedel, antidepressiva mediciner – och Viagra

avTorbjörn Ek

NÖJE 27 april 2019 10:21

Terapibesök, paranoia och ångestattacker.

I sin nya bok skriver Ulf Lundell, 69, öppet om läkemedlen han tar, hur han dövar sig med alkohol – och att han sett till så att läkaren skrivit ut Viagra.

”Hämtade igår. Dyrt”, skriver han om de potenshöjande medlen.

Ulf Lundells bok ”Vardagar 2” ges ut 30 april

Ulf Lundell har tagit det antidepressiva läkemedlet Sertralin i tio år. Det skriver författaren och artisten i sin nya bok ”Vardagar 2” som finns i butik 30 april.

I boken skriver han öppet om sina krämpor och medicinerna han tar. Förutom Sertralin, som används för att behandla depression, även det beroendeframkallande sömnmedlet Imovane, som han kämpar för att sluta med.

Tar sömnmedel – men vill sluta

”Jag har använt Imovane dagligen i flera år. Amerikanska forskare har kommit fram till att jag i så fall löper fem gånger större risk att döden dö”, skriver Ulf Lundell i boken.

”Måste kolla upp det här. Bryta. Ger mig säkert tre-fyra nätter av no sleep at all. Men: vore förstås guld att ha naturlig sömn”.

Men samtidigt skriver han att flera års turnéliv gjort det svårt för honom att kunna sova: ”Inte en chans att jag skulle kunna vara utan Imovane om det ska turneras igen”.

Ulf Lundell, som tidigare i veckan berättade att han kommer att åtalas för grovt rattfylleri, skriver också om sitt förhållande till spriten.

”Alkoholsug går inte över på en kvart. Det artar sig snarare som ett slags psykiska överfall som kan vara i timmar”, skriver han.

Fick inte göra ADHD-utredning

I boken, som blandar minnen från barndomen med dagboksanteckningar och åsikter om allt från Donald Trump och världspolitik till Aviciis död, Camilla Läckbergs författarskap och det faktum att Youtube-profilen Joakim Lundell tagit hans efternamn, skriver Ulf Lundell också om sina terapibesök. Bland annat berättar han att han velat göra en ADHD-utredning, men att det avfärdats eftersom han är för bra på att avsluta de projekt han påbörjat.



1 av 2 | Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Ulf Lundell.

Han beskriver hur han dämpade oron över hur den förra boken, ”Vardagar”, skulle tas emot genom ”okynnigt drickande igen. Champagne och vitt sicilianskt” och även hur han drabbas av en attack av paranoia:

”Landade igen men djävligt förvirrande. Vad fan var det? Håller jag på att tappa förståndet?” skriver Ulf Lundell om episoden.

Har fått Viagra

I en dramatisk passage beskriver han också hur han i mars förra året föll i badrummet mitt i natten och bröt benet. Det krävdes fem personer för att hjälpa honom ner från övervåningen i huset där han bor och smärtorna skulle vara med honom långt efter att gipset senare plockats bort.

Singeln Ulf Lundell skriver också att han under ett av sina läkarbesök sett till att få potenshöjande medel utskrivna. Både Viagra och Cialis. Dock reagerade han över priset när han väl hämtade ut det på apoteket:

”Hämtade igår. Dyrt. Kollade hållbarheten. Cialis 12.2020, Viagra 03.2022. Känns tryggt”, skriver han i boken.

LÄS OCKSÅ PLUS Ulf Lundells hårda kängor – mot andra kändisar

LÄS OCKSÅ PLUS Ulf Lundell åtalas för grovt rattfylleri

LÄS OCKSÅ Ulf Lundell åker på sommarturné

27 april 2019 10:21