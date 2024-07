Avslöjandet efter Oscars-skandalen – Chris Rock ville dejta Pinkett Smith

”Blev förskräckt” • Försökte be om ursäkt

Publicerad 2023-10-12

När Will Smith slog komikern Chris Rock mitt under Oscarsgalan chockades nöjesvärlden.

Nu avslöjar frun Jada Pinkett Smith att Rock tidigare velat bjuda ut henne.

Hon berättar också om nya detaljer kring vad som hände efter örfils-skandalen.

Skilsmässoryktena om stjärnparet Will Smith, 55, och Jada Pinkett Smith, 52, har florerat under många år.

Nu avslöjar Pinkett Smith att ryktena ledde till att komikern Chris Rock, 58, ville bjuda ut henne på dejt.

– En sommar trodde Chris att vi låg i skilsmässa. Så han ringde mig och sa att han ville bjuda ut mig, säger hon till People.

När Pinkett Smith frågade varför sa komikern ”Ligger inte du och Will i skilsmässa?” varpå hon svarade att det bara var rykten.

– Han blev förskräckt och bad uppriktigt om ursäkt och så var det inget mer med det, säger Jada Pinkett Smith.

Will Smith och Jada Pinkett Smith.

Har inte pratat sedan incidenten

Jada Pinkett Smith är aktuell med självbiografin ”Worthy” där hon avslöjar flera detaljer kring örfilsskandalen på Oscarsgalan 2022.

Maken Will Smith gick upp på scenen mitt under showen och slog till Chris Rock. Detta efter att komikern skämtade om Pinkett Smiths håravfallssjukdom, som heter alopeci.

Pinkett Smith berättar att hon inte har pratat med Chris Rock sedan incidenten men att hon hoppas att alla inblandade kan ”finna ro”.

Chris Rock.

Omedelbart efter örfilen på galan gick Chris Rock ner till Pinkett Smitt i publiken under en paus i livesändningen.

– Han försökte be mig om ursäkt och sa att han inte menade något ont. Jag svarade: ”Jag kan inte prata om det här nu Chris”, säger hon.

Vidare säger hon att det finns ”gammal skit” bakåt i tiden.

– Jag måste lämna det till Will och Chris att prata om. Men de har absolut sitt groll.

Redan under Oscarsgalan 2016 skämtade Chris Rock, som då var programledare för galan, på paret Smiths bekostnad. Något som Pinkett Smith tror kan grunda sig i missförstånd. De båda ska ha bett varandra om ursäkt efteråt.

Will Smith gav Chris Rock en örfil mitt under sändningen av Oscarsgalan 2023.

Trodde det var ett skämt: ”Förvirrad”

Vidare berättar Pinkett Smith att hon i stunden trodde att det inte var en riktig örfil utan ett skämt.

– Från där jag satt i publiken såg det inte ut som att Will slog Chris. Jag har sett Will i boxningsringen – han slår hårt. När Chris rörde på sig såg det ut som att han duckade undan. Och när han fortfarande stod på benen och började gå mot kanten av scenen så tänkte jag att det inte finns en chans att Will slog honom, säger hon.

Först när Will Smith gick tillbaka till sin plats förstod hon att det hela inte var en sketch. Det första hon gjorde efter händelsen var att fråga Smith om han var okej.

– Jag var lika förvirrad som alla andra den där kvällen, säger hon.

Jada Pinkett Smith har nyligen berättat om att hon och maken lever separerade sedan sju år tillbaka. Läs mer om det här.