RANKNING: 24 jullåtar som är bättre än Mariah Careys monsterhit

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Julen börjar och slutar inte med ”All I want for Christmas is you”.

Det finns alternativ när det börjar att rinna Mariah Carey ur dina öron.

24 stycken, för att vara exakt.

helskärm Darlene Love, Prince, Dolly Parton, Tom Petty, Chrissie Hyndes Pretenders och Elvis går alla före Mariah Carey när Markus Larsson väljer julmusik.

24. ”The Christmas duel” (The Hives & Cyndi Lauper)

Ett elakt och svenskt svar på ”Fairytale of New York”. Varför borde Howlin’ Pelle Almqvist få vara julvärd i SVT? Här är svaret.

23. ”Don’t believe in Christmas” (The Sonics)

Det låter redan 1965 som att The Sonics från Seattle super ner Iggy Pop och hänger upp honom i julgranen, fyra år innan The Stooges släppte sitt debutalbum.

22. ”The Christmas song” (The Raveonettes)

Den hade kunnat tonsätta ett julbord i en film eller tv-serie av David Lynch.

21. ”Christmas all over again” (Tom Petty And The Heartbreakers)

Tom Pettys sarkasmer är kardemumman i pepparkakan. När var The Heartbreakers som bäst? Så länge basisten Howie Epstein körade bakom Tom är det korrekta pappasvaret.

20. ”Santa Claus is back in town” (Elvis Presley)

Lyssna på trummorna. Den här tomten är inget för barn. Här blir skorstenen något helt annat än en hiss för skägget från Rovaniemi.

19. ”Christmas in New Orleans” (Louis Armstrong, Benny Carter & His Orchestra)

Det blir ingen jul utan Louis Armstrong. Det är lika gammalt som en trattgrammofon.

18. ”I wish it could be Christmas everyday” (Wizzard)

”More is more” sa Yngwie Malmsteen. Det här är ännu mer. Och det blir inte sämre av att Wizzard verkar ha rökt upp hela granen i videon.

17. ”Glad tidings” (Van Morrison)

Låtens glada julhälsning från New York fick en helt annan betydelse i slutet av den femte säsongen av ”Sopranos”. God jul, Tony Blundetto.

16. ”2000 miles” (The Pretenders)

I den svårslagna videon spelar en isbjörn på istappar. Vad mer begär ni av livet?

15. ”Christmas card from a hooker in Minneapolis” (Neko Case)

Tom Waits har skrivit flera julklassiker, som ”Ruby’s arms” och ”A sight for sore eyes”. Det här kan dock vara hans sorgsnaste julkort. Frågan är också om någon har sjungit den bättre än Neko Case.

14. ”Santa Claus is comin’ to town” (Bruce Springsteen And The E Street Band)

Det finns ingen hiphop på listan eftersom den genren är i regel för intresserad av nuet och framtiden för att orka bry sig om några christmas carols. ”Christmas in Hollis” med Run-DMC och Kurtis Blows ”Christmas rappin’” bör dock nämnas. Bruce Springsteen är däremot given. Han älskar sin cover på ”Santa Claus is comin’ to town” så mycket att han brukar spela den på sommaren. Det går inte att trötta på att se Clarence Clemons i tomteluva.

13. ”Presents for Christmas” (Solomon Burke)

Och nånstans sitter Sam Cooke och slår i glasen.

12. ”Sleigh ride” (The Ronettes)

Ljudet av en klassisk amerikansk jul. Låten passar med andra ord lika bra hemma framför granen som i en maffiafilm.

11. ”Another lonely Christmas” (Prince)

Prince gömde undan sin julstjärna på b-sidan av singeln ”I would die 4 U”. Det är ytterligare ett bevis för att han hade en egen skala. Bra, bättre, bäst, Prince.

10. ”Let’s make Christmas mean something this year, pts 1 & 2” (James Brown)

James Brown sjunger den med samma inlevelse och allvar som han en gång gjorde i ”It’s a man’s man’s man’s world”.

9. ”Sister winter” (Tracey Thorn)

En alldeles strålande cover på Sufjan Stevens. Tracey Thorns ”Tinsel and lights” är för övrigt det enda julalbumet i modern tid som någon behöver bry sig om.

8. ”Last Christmas” (Wham!)

Trodde du att du skulle slippa den här i år? Ha ha. Glöm det.

7. ”Christmas must be tonight” (The Band)

Varje gång Rick Danko, Levon Helm och Richard Manuel sjunger ”Christmas must be tonight” får en ängel sina vingar.

6. ”Fairytale of New York” (The Pogues)

Eftersom den varken syns eller spelas lika mycket längre i vår strömmade värld är detta en viktig påminnelse att det inte behövs många andra jullåtar än ”Fairytale of New York”.

5. ”Christmas Eve can kill you” (The Everly Brothers)

Midnatt råder. Om The Everly Brothers hade bytt ut ordet ”kill” mot ”save” hade det här kunnat vara en av världens mest kända julpsalmer. Men världen är som den är.

4. ”I’ll be home on Christmas Day” (Elvis Presley)

Varför får Elvis ha med två låtar på listan? För att han var Elvis Presley, och det är inte du.

3. ”Hard candy Christmas” (Dolly Parton)

Från musikalen ”The best little whorehouse in Texas”. Det finns alltid ett skottsäkert hopp i Dolly Partons musik, men i ”Hard candy Christmas” är det borta. När hon viskar ”I’ll be fine” är det som att någon blåser ut ljuset.

2. ”River” (Joni Mitchell)

Joni Mitchell hade antagligen ingen tanke på att ”River” skulle bli en jultradition. Det kan bero på att balladen säger mer om våra verkliga liv och jular än allt sötklibbigt glitter som hälls fram i december.

1. ”Christmas (baby please come home)” (Darlene Love)

Vad annars? Det har varit den bästa jullåten sedan 1963. Och det finns inget som tyder på att den inte kommer att vara det om 60 år heller.