Mer Kylie Minogue i Las Vegas

TT

Uppdaterad 10:24 | Publicerad 10:07

Dela artikeln

Kylie Minogue lägger till ytterligare tio konserter i Las Vegas i höst. Biljetterna till den australisk-brittiska stjärnans konserter på Voltaire nightclub på resorten The Venetian sålde slut så snabbt att ytterligare shower nu planeras in.

”Herregud... utsålt!? Jag känner mig ödmjuk över den överväldigande responsen”, skriver Minogue på Instagram.

Den första konserten äger rum den 3 november och det är första gången sedan 2011 som Minogue spelar i ett nordamerikanskt land.

helskärm Kylie Minogue. Arkivbild.

Kylie Minogue slog igenom i såpoperan ”Grannar” i mitten av 1980-talet och har sedan dess haft en framgångsrik popkarriär. Hon har sålt mer än 70 miljoner album världen över och är känd för hits som ”Can't get you out of my head” och ”I should be so lucky”.

I somras tog singeln ”Padam padam” sig in på den brittiska tio-i-topplistan, vilket var första gången på ett årtionde för Minogue.