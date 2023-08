Brody Jenners bebislycka: Har fått en dotter

Realitystjärnan delar beskedet på Instagram

Publicerad 22:45

Realityprofilen Brody Jenner och fästmön Tia Blanco har blivit föräldrar.

På Instagram visar de upp dottern Honey.

”Vi har tagit tillvara på den här fantastiska tiden tillsammans som en familj”, skriver de.

I början av året avslöjade realityprofilen Brody Jenner, 39, att han och Tia Blanco, 26, väntade deras första barn.

Nu har paret blivit föräldrar till dottern Honey, och de delar med sig av bebislyckan på Instagram.

I ett inlägg där de delat en kort video från förlossningen skriver de att både Tia Blanco och bebisen mår bra, och att de har tagit tillvara på den senaste tiden tillsammans.

”Vi vill tacka er alla för er kärlek och ert stöd”, skriver de.

Har gjort Youtubevideo om resan

I inlägget skriver de även att de har klippt ihop en Youtubevideo över deras resa till att bli föräldrar, med allt från babyshower, frieriet och förlossningen.

Brody Jenner har delat ett ytterligare inlägg på Instagram med bilder på den nyfödda.

”Jag älskar mina tjejer”, skriver han till inlägget.

Brody Jenner

Blev känd genom Kardashian-serien

Brody Jenner blev känd genom realityserien ”Keeping up with the Kardashians”.

Han är son till Caitlyn Jenner, 73, och halvbror till Kendall Jenner, 27 och Kylie Jenner, 26.

Han har även medverkat i serier som ”The Hills”, ”The princes of Malibu” och ”Kourtney and Kim take New York”, med Kim Kardashian, 42, och Kourtney Kardashian, 44.