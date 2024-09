Influencerparets relationsknep: ”Ganska mycket regler”

Dyra prislappen på bröllopet • Barnplanerna

Uppdaterad 2023-12-08 | Publicerad 2023-09-07

Lisa och Henrik Borg gifte sig förra året, med ett spektakulärt tredagarsbröllop på ett slott.

Nu avslöjar paret knepet som får relationen att hålla – och berättar hur mycket bröllopet kostade.

– Oh my god, vad dyrt det var, säger Lisa Borg.

Lisa Borg Anckarman, 33, och Henrik Elvefjord Borg, 29, är öppna med sin kärlek i sociala medier. På Rockbjörnens Gula matta berättar de om kärlekslivet och hur de får relationen att hålla.

– Det är så bra, men det går ju upp och ner, säger Lisa Borg och fortsätter:

– Henrik är ju bipolär, så han är jobbig som djävulen många gånger. Men i går hade vi supertrevligt. Det är ungefär så vi får jobba.

expand-left helskärm Henrik Borg och Lisa Borg på Rockbjörnens Gula matta.

Relationsknepen: Regler och kommunikation

På frågan om hur de får relationen att fungera trots att den går ”upp och ner”, svarar Lisa att de fokuserar mycket på kommunikation.

– Vi pratar väldigt mycket. Henrik är superduktig på att kommunicera. Det är den första killen jag har träffat någonsin som är så duktig på att prata. Om något har varit jobbigt så pratar vi om det.

Hon fortsätter:

– Vi har ganska mycket regler i vår relation som vi håller oss till.

Vad är det för regler?

– Att man ska bli sams snabbt, säger Henrik.

– Och så har vi regler kring alla sysslor i hemmet. Vi har olika rum som vi har hand om. Jag har hand om toaletterna, säger Lisa.

expand-left helskärm Lisa Borg Anckarman.

Dyra prislappen på bröllopet: ”Över 2 miljoner”

Paret gifte sig i maj förra året, och säger att de fortfarande är ”så kära”.

På Instagram delade de med sig av bilder från bröllopet, som pågick i dagarna tre och ägde rum på ett slott.

Hur dyrt var bröllopet?

– Det var över två miljoner, säger Lisa.

Paret berättar att det dyraste var slottslokalen och middagen som gästerna bjöds på.

– Vi köpte ju övernattning på slottet till alla, och mat till alla. Så det beloppet var det största, säger Lisa och fortsätter:

– Efter det var det att flyga in Alexander Rybak från USA i första klass. Oh my god, vad dyrt det var!

Den norske Eurovision-vinnaren dök upp på bröllopet och framförde låten ”Fairytale”.

Framtidsplanerna: ”Supersugna på barn”

Lisa Borg och Henrik Borg har nyligen renoverat och flyttat in i sin nya lägenhet. Nu berättar de om vad som kan komma att bli nästa steg i relationen.

– Vi är ju supersugna på barn, säger Lisa med ett finurligt leende.

Hur långt borta är det?

– Vi får se, säger hon.

– Man får ladda skarpt, säger Henrik.

Lisa Borg förtydligar att hon i alla fall inte är gravid just nu.

–Jag är inte gravid, jag har druckit fem glas champagne, säger hon.