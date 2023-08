Eminem kräver musikstopp från presidentkandidat

Får inte spela rapparens musik under valkampanj

TT-AFP

Uppdaterad 07:15 | Publicerad 02:50

Rapstjärnan Eminem har fått nog.

Nu kräver han att Republikanerna inte spelar hans musik.

Eminem, 50, har formellt bett Republikanernas presidentkandidat Vivek Ramaswamy att sluta spela hans musik under valkampanjen.

En video där Ramaswamy sjunger med i Eminems hit ”Lose Yourself” fick tidigare i augusti stor spridning på sociala medier.

helskärm Eminem vill inte att presidentkandidaten Vivek Ramaswamy fortsätter använda hans musik. Arkivbild.

Flera artister har uttryckt missnöje

Broadcast Music Inc, som sysslar med licensiering av musik, bekräftar i ett brev att man mottagit ett krav från Eminem om att den 38-årige presidentkandidaten ska upphöra med att använda rapstjärnans musik.

I samband med de senaste två presidentvalen uttryckte flera stora band och artister – däribland Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith och Adele – sitt missnöje med att deras musik spelades vid Donald Trumps valmöten.

Rolling Stones hotade till och med att stämma Trump-kampanjen om man inte slutade spela den brittiska rockgruppens klassiska hit ”You Can't Always Get What You Want”.