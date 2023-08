Influencerns kritiserade NFT-projekt läggs ner efter bara ett år

Vanja Wikström: ”Jag är själv otroligt besviken eftersom det här har varit ett hjärte-projekt”

Uppdaterad 13:24 | Publicerad 13:08

Influencern Vanja Wikström hajpade sitt NFT-projekt, riktat till kvinnor, och ”satte hela sitt rykte på spel”, enligt egen utsago.

Nu läggs World of Alidia ner efter mindre än 18 månader.

– Jag förstår att folk är besvikna, säger Vanja Wikström.

I april förra året presenterade Vanja Wikström, influencer och entreprenör, tillsammans med sin sambo Niklas Malmqvist NFT NFTNFT står för non-fungible token, ett slags digitalt ägarcertifikat vilket ofta används kopplat till digitala konstverk. En NFT är unik och är liksom kryptovalutor inte möjliga att kopiera.-projektet World of Alidia.

Digitala konstverk såldes för drygt 1 000 kronor till framförallt kvinnor. Vid sidan av konstverken ingick för köparna också livslånga medlemskap i World of Alidia, en både fysisk och digital klubb. Medlemmarna skulle erbjudas en fysisk mötesplats i Stockholm där bland annat yogarum skulle finnas och workshops hållas.

World of Alidia möttes snabbt av kritik eftersom man riktade sig till nybörjare utan större kunskaper om NFT. Kritiker ifrågasatte också om Wikström och Malmqvist tillräckligt informerade om riskerna med att investera i konstverken.

– Jag tror att vi har få spekulationsköpare. Det kommer nog in ett antal sådana, men de flesta är taggade på vad vi vill göra, sa Vanja Wikström då till Breakit.

– Vi är också supertransparenta med vilka vi är och vad vi gör. Vi sätter hela vårt rykte, personligt och yrkesmässigt på spel. Det är ett enormt ansvar att få med människor att köpa det här, sa hon i samma intervju.

Marknaden dalade kraftigt

Nu läggs projektet ner, lite mer än ett år efter starten.

– Jag förstår att folk är besvikna. Jag är själv otroligt besviken eftersom det här har varit ett hjärteprojekt som jag har lagt ner oceaner av energi, tid, kärlek och kapital på, så jag förstår besvikelsen.

För World of Alidia var målet att få in 30 miljoner kronor och sedan få löpande intäkter via andrahandsförsäljningar av NFT:er. Vid lanseringen under sommaren 2022 fick man dock bara in en tiondel av det kapital som man hade hoppats på. Siffror över omsättningen gällande NFT visar att marknaden omsatte omkring 11 miljarder kronor i juni 2022, jämfört med nästan 140 miljarder i januari samma år, enligt The Guardian.

– Summan av kardemumman är att vi inte har fått in i närheten av de intäkter som vi hoppats på. Vi hade hoppats på 30 miljoner och fick in 2,6 miljoner ungefär, säger Vanja Wikström till Aftonbladet.

Ytterligare intäkter var tänkta att komma via royalties från andrahandsförsäljningar. Skapare av NFT:er kunde tidigare själva ange hur många procent som skulle gå tillbaka till dem i form av royalties.

– Det var det andra ekonomiska benet. Många andra NFT-projekt omsatte 100 000-tals eller till och med miljontals kronor per månad bara i royalties, så vi hade stora förhoppningar. Men i februari tog den största handelsplatsen bort möjligheten till Royalties, så då försvann den möjligheten, säger Vanja Wikström.

Skarp kritik efter nedläggningen

Under lördagskvällen publicerade Vanja Wikström blogginlägget ”Framtiden för World of Alidia” i vilket hon skriver att man inte lyckats få projektet att lyfta.

”...efter att ha kämpat i motvind så länge nu, har vi i teamet tillsammans kommit fram till att vi behöver lägga om kursen och låta själva utility-delen utility-delenUtility-delen är det som köpare får tillgång till när de äger en NFT, ett slags mervärde. av projektet gå i dvala”, skriver hon.

Beskedet om nedläggningen har mötts av flera kritiska röster.

Instagramkontot och bloggen Bloggbevakning har i flera inlägg följt World of Alidias kommunikation under dagarna fram till nedläggningsbeskedet. I kommentarerna anklagas World och Alidia och grundarna Vanja Wikström tillsammans med Niklas Malmqvist för att vara bedragare och för att ha planerat det här redan från början.

På ett separat Instagramkonto, enkom skapat för att bevaka World of Alidia efter nedläggningsbeskedet, sprids uppgifter om bolagets ekonomiska förehavanden.

– Jag förstår att folk är besvikna. Jag är själv otroligt besviken eftersom det här har varit ett hjärte-projekt som jag har lagt ner oceaner av energi, tid, kärlek och kapital på, så jag förstår besvikelsen. Men min upplevelse är att det har blivit lite tokigt, säger Vanja Wikström.

Mötts av skepsis från start

Hon beskriver hur World of Alidia mötts av skepsis och motstånd redan från start och hur en tråd på Flashback skapades när hon gick ut med projektet.

– De skrev att alla NFT-projekt är scams och också otroligt sexistiska och rasistiska saker, fruktansvärda kommentarer, om vår konst. Vi har ju kämpat med att ta fram konst som inte liknar annan NFT-konst, som annars ofta brukar porträttera kvinnor som sexiga barbiedockor. Vi har jobbat med en konstnär som porträtterar kvinnor på ett vackert sätt, men inte på det klassiska male gaze male gazeDen manliga blicken är inom feministisk teori ett sätt att framställa kvinnor och världen i kostverk och litteratur som utgår från ett manligt och heterosexuellt perspektiv. Källa: Wikipedia.-sättet, säger Vanja Wikström.

Hon säger att hon och Niklas Malmqvist har försökt möta kritiken genom att svara på frågor på sin Discord DiscordDiscord är ett program där användare kan skapa egna kanaler för text- och röstchattar.-kanal, lagt upp sin budget och beskrivit vad pengarna gått till.

Det har bland annat diskuterats att pengar flyttats från World of Alidia till ett annat företag i er koncern, vad handlar det om?

– De har hakat upp sig på ett koncernbidrag på 350 000 kronor från World of Alidia till Wikström Malmqvist AB som är vårt moderbolag. Det är något företag gör hela tiden för att täcka kostnader. När vi startade upp World of Alidia hade vi inga intäkter där men jobbade samtidigt väldigt hårt. Att vi nu får tillbaka för de utläggen som ena bolaget haft för det andra, det är inget konstigt utan så måste det få vara.

En del av World of Alidia-projektets mål har också varit att bidra med pengar till forskningen om ME/CFS ME/CFSME/CFS, eller myalgisk encefalomyelit, är en neurologisk sjukdom kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar. Källa: Hjärnfonden., eftersom Niklas Malmqvist själv är drabbad. Tio procent av det som projektet fick in via royalties från andrahandsförsäljningar skulle doneras till forskningen. Målsättningen var hög. På sikt ville paret anställa en egen ME-forskare.

– Vi trodde att vi verkligen skulle kunna göra en insats där, eftersom andra NFT-projekt omsatte så mycket på andrahandsmarknaden. Men eftersom projektet inte gick bra, konsten inte såldes mycket i andrahand och att möjligheten till att kunna få royalties försvann så blev det inte mycket alls, säger Vanja Wikström.

Donerade 500 kronor

Hur mycket blev det?

– Vi har kunnat donera 500 kronor. Det kan man tycka är jättedåligt men det är ändå 500 kronor och det är 10 procent på de royalties vi fick in. Vi är jätteledsna att projektet inte gick bättre och hade så gärna velat ge mer, men nu blev det såhär och det är i alla fall bättre än 0 kronor.

I sociala medier ges uttryck för att grundarna inte vill svara på frågor kring World of Alidia. Bland annat om att paret köpt och renoverat ett hus på Gotland.

– Alla som vill får gärna kontakta mig och ställa frågor, jag svarar på bloggkommentarer och meddelanden på Instagram hela tiden. Jag svarar gärna på tekniska frågor, hur man kan flytta sina NFT:er till exempel. Men jag svarar inte på frågor där jag anklagas för att ha köpt ett hus för småbarnsmammor pengar, för det är bara vansinnigt, säger Vanja Wikström.

World of Alidia omsatte under 2022 cirka 2 650 000 kronor och gjorde en vinst på 388 000. Efter koncernbidraget på 350 000 till Wikström Malmqvist AB redovisade företaget ett resultat efter skatt på 30 320 kronor.

”Finns ingen energi”

För Vanja Wikström och Niklas Malmqvist väntar inga nya företagsprojekt efter nedläggningen av World of Alidia.

– Det finns ingen energi till något nytt, all vi hade la vi ner i det här projektet. Nu tar vi ansvar för att på bästa sätt städa upp. Vi kommer åka på att betala ganska mycket. Det här koncernbidraget täcker till exempel inte de utgifter vi kommer ha för skatter. Vi har gått rejält ekonomiskt back på det här. Vi återgår till det vi gjort tidigare, till exempel barnprogram för små barn på Youtube.

De som har köpt NFT-konstverk från World of Alidia har kvar dessa, trots att projektet lagts ner.

– Det finns en förhoppning att marknaden vänder längre fram och att de här NFT:erna blir värdefulla, men det är inget jag kan garantera.