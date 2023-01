Rennie Mirro: Mina händer sminkades vita

”A chorus line”-aktuella mångsysslaren om att sticka ut och kanske behöva sluta dansa

Publicerad: I dag 12.06

Han sjöng jazz på nyårsnatten, i SVT:s ”Tolvslaget på Skansen”. Han är med i aktuella SVT-serien ”När jazzlegenderna kom till Sverige”. Och när musikalen ”A chorus line” nu spelas på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, gör Rennie Mirro, 51, huvudrollen.

Mångsysslaren som är dansare, koreograf, musikalartist, skådespelare och under flera år utformade artisternas nummer i Melodifestivalen.

– Jag brukar kalla mig artist. A gun for hire (skratt). Där det behövs underhållning, kliver jag gärna in, säger han.

Och Rennie Mirro vet hur man gör entré. På gott och ont…

Det är nio år sedan han och jag senast träffades. Då mådde han inget vidare. Haltade in på kaféet där vi sågs med gips och bruten fot. Linus Wahlgren hade med kort varsel fått ta över hans roll i musikalen ”Flashdance”.

Några kvällar tidigare hade jag sett honom på Chinateatern. Utsålt, trots att det ”bara” var en releasefest för hans debutalbum ”I've gotta be me” där han sjunger jazz- och bluesklassiker.

Han hade gjort entré genom att hoppa in på scenen över (!) orkestern från en hög ramp. Det knakade till när han landade på scengolvet.

På scenen med bruten fot

– Nu bröt han foten, sa mitt sällskap Eleni, som är utbildad sjuksköterska.

– Men han fortsätter ju showen, sa jag.

Han gjorde hela showen – med bruten fot.

– Med gympadojor hade det gått bra fem, sex gånger. Med lackskor och full av adrenalin blev det för högt och långt, minns han.

– Och i dag kan jag inte göra sådana hopp längre.

Nu träffas vi i en hotellounge precis bredvid teatern. I kväll är det stor premiär för ”A Chorus Line”. En av de mest klassiska musikalerna. Hade premiär 1975 och spelades 6 137 gånger, vilket länge var rekord på Broadway i New York.

Handlar om demonregissören Zach som håller audition för en kommande föreställning. 17 dansare ska bli åtta. Han ber dem inte bara dansa utan också berätta om sina liv. En av dem är Cassie, en före detta flickvän.

Hon spelas av Hanna Lindblad. Bland övriga i rollerna finns bland annat Lisa Stadell och Mercedesz Csampai, som båda varit med i ”Mamma Mia! The Party”.

Rennie Mirro är Zach.

– Han är den äldre varianten av en demonregissör. En sådan som har enorm respekt från kollegor. Och det är hela hans identitet, han tillhör en generation där allt handlar om att ta sig upp i hierarkin och han bryr sig bara om att hans vision kommer fram.

Inte bästa strategin

– Genom relationen till Cassie, hans ex, så luckras han upp lite grann, blir lite mer människa på slutet. Jag har jobbat med sådana regissörer. De är egoistiska, det är his way or the highway. Det blir bra nerv i det, men jag håller inte med om att man når det bästa resultatet på det sättet.

Föreställningen regisseras av Roine Söderlundh, som också är koreograf, och Maria Sid, teaterchefen, tillsammans.

– När Roine kom med idéen, visade det sig att Maria har satt upp musikalen själv i Finland. Det är så många roller, då behövs det mycket regi. Jag tycker det är skönt med att ha båda som kommer med input och så är det en man och en kvinna, så vi får alla aspekter på historien.

Rennie Mirro har genom åren varit med i de flesta klassiska musikaler som finns. ”Singin' in the rain”, ”Grease”, ”Flashdance”, ”Jesus Christ Superstar”, ”Cats” och så vidare.

– Det kanske är otroligt att säga det högt, men jag har gjort det mesta jag har drömt om. Nu drömmer jag bara om att få vara kvar.

”A Chorus Line” har han också gjort tidigare, då som en av de förhoppningsfulla dansarna.

– Det var över 25 år sedan, med bland annat Karl Dyall, Sharon Dyall och Petra Nielsen. När vi gjorde den då… det finns en scen i musikalen där dansarna pratar om vad de ska göra när de inte kan dansa längre. Helt orealistiskt, tyckte jag då. När vi läste genom manus inför den här uppsättningen, började jag storböla vid den scenen. Det är ju hela mitt liv vi pratar om då. När man inte längre kan, det har varit en resa i sig att upptäcka det.

”Lirar inte längre”

Han berättar att för några år sedan, när de repeterade ”On the town”, kände han att ”nu lirar det inte längre” med dansen.

Som demonregissören Zach är han bara stundtals på scenen, ofta styr han handlingen från en plats mitt ute i salongen, där regissörer brukar sitta under en riktig audition.

– Det känns märkligt, jag har inte helt accepterat att jag är den som sitter utanför.

Men som sagt var, artist kan man ju vara på många sätt.

Två tredjedelar av The High Society – Rennie och Joachim Bergström, Karl Dyall var bortrest – uppträdde med sitt band och sjöng klassiska jazzlåtar i SVT:s ”Tolvslaget på Skansen”. På morgonen hade de även varit med i TV4:s Nyhetsmorgon.

– Det blev en lång dag…

helskärm Sarah Dawn Finer gratuleras av sin bror Rennie Mirro och mamma Francine Mirro-Finer i Melodifestivalen 2009.

Det är musik som The Rat Pack – Frank Sinatra (1915-1998), Sammy Davis Jr (1925-1990) och Dean Martin (1917-1995) – uppträdde med främst på 1960-talet.

– Vi har hållt på sedan 2008. En kul sidogrej i och med att vi tycker om den genren, storbandsjazz, hela Rat Pack-grejen. Vi gör 20-30 gig om året. Mycket företag, som har råd med tre sångare och band med blås.

Rennie Mirro och hans föräldrar Eric Bibb (låtskrivare, bluesartist) och Francine Lee Mirro-Finer (psyko- och dansterapeut) är också med mycket i aktuella SVT-serien ”När jazzlegenderna kom till Sverige”. Sex avsnitt på SVT Play som skildrar hur svarta jazzmusiker kom hit på 1950-, 60- och 70-talen, hur de har påverkat svensk musik, hur många blev kvar och bildade familj här – och hur de både dyrkades och utsattes för rasism.

– Jag är otroligt stolt att få vara med.

helskärm Eric Bibb uppträder med sonen Rennie Mirro på Grammisgalan 2020.

Amerikanska föräldrar

Båda föräldrarna är amerikaner som blivit kvar i Sverige.

– Min pappa var väldigt ung då de träffades. Mamma var 11,12 år äldre och hans lärare på Fame-skolan i New York. Det var under studentupproret. Pappa representerade eleverna, mamma lärarkåren, de hade enorma bataljer.

– Pappa drog utomlands i samband med att Vietnamkriget började. Farmor fick inte åka dit med grejer till honom, så hon frågade mamma, hon tänkte att en vit kvinna stoppar de väl inte. Och i Paris uppstod de känslor som blev … moi (skratt).

Föräldrarna skilde sig. Rennie har haft bra kontakt med sin pappa, men vuxit upp med sin mamma, styvpappan David Finer (journalist) och halvsystrarna Sarah Dawn och Zoie Kim Finer.

I någon klassisk balett sminkades mina händer vita. Jag sa inte ifrån, det var så då

I tv-serien avhandlas rasismen i Sverige. Rennie är oerhört tacksam att han från sexårsåldern har fått bo i Sverige. Men kände sig ofta lite ”mittemellan”.

– På kungliga operan i slutet av 1980-talet, var det inte många med mitt utseende. I någon klassisk balett sminkades mina händer vita. Jag sa inte ifrån, det var så då.

– I främst tonåren hade jag svårt att förhålla mig till att jag var liksom för vit för att vara en del av det svarta och för svart för att vara en del av det svenska. Ofta har jag tagits för att komma från Mellanöstern eller Sydamerika.

Men saker och ting ändras.

Nu siktar Rennie på mer talroller som skådespelare. I vår kommer han i TV3:s/Viaplays Camilla Läckberg-såpa ”Strandhotellet”, inspelad i Varberg.

– De har tagit med folk från olika bakgrunder utan att kommentera det. Det är viktigt att vi skildrar den tid vi lever i nu. Jag spelar en bartender som hela tiden raggar eller blir uppraggad. Nu vill han hitta en familj, men det går inget vidare.

helskärm Rennie Mirro i ”A chorus line” 1996.

Det här är Rennie Mirro:

Namn: Rennie Mirro.

Ålder: 51.

Bor: Stockholm:

Familj: Hustrun Ann, 19-årig son från tidigare förhållande, döttrar som är 6 och 1,5 år. Och ett barn till på gång i sommar.

Aktuell: På Kulturhuset Stadsteatern i musikalen ”A Chorus Line”. I SVT-serien ”När jazzlegenderna kom till Sverige”. Senare i vår i tv-serien ”Strandhotellet”.

Rennie Mirro om…

… filmen ”A Chorus Line” (1985) med Michael Douglas i samma roll som han själv gör:

– De flesta har ju sett den. Musikalartister lider ibland av lite mindervärdeskomplex jämfört med ”riktiga” skådespelare, så då var det wow, coolt, att få in en ren skådis i vår värld, även om man kanske inte på att han var en före detta dansare.

… bästa musikalerna:

– ”Singin' in the rain”. ”Jesus Christ Superstar”. Och ”West Side story” är alltid min go-to-musikal. Steven Spielbergs film var en härlig hommage till originalet. Och så tänkte jag släppa musikaler, men så såg jag ”Hamilton”. Hur de fick ihop den!

… bästa filmen om show biz-världen:

– ”All that jazz” (1979) av Bob Fosse (1927-1987). Fantastisk. Det var även roligt att se tv-serien ”Fosse/Verdon” (2019) om hans liv.

… förebilder:

– Sammy Davis Jr. Gregory Hines (1946-2003). Och de ryska dansarna som Rudolf Nurejev (1938-1993) och Michail Barysjnikov. Jag hade lyckan att se både Hines och Barysjnikov. När ryssarna hoppade av… de förändrade dansen helt, de satte en ny ribba.