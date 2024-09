Karl Fredrik och Petter efter TV4-pausen: ”SVT visar ganska stort intresse”

Tv-paret firar jul på olika håll ● 3 femminuterssillar ● Laga Karl Fredriks julgodis

Publicerad 2023-12-17

Tv-paret går skilda vägar i jul.

Storhelgen firar de på olika håll.

Karl Fredrik i Örebro och Petter på Eklaholm.

Det julas ordentligt hemma hos Karl Fredrik Gustafsson, 37, och fästmannen Petter Kjellén, 41. Trappan upp till ytterdörren är inramad av granruskor och precis ovanför entrédörren sitter en rejält tilltagen mistel.

Olivträdet, som Karl Fredrik säger är Sveriges äldsta, står numera i en egen byggnad gjord av fönster från ett gammalt trädgårdsmästeri.

– Men vi har ingen värme därinne åt det, utan det är bara lite skydd, säger han.

expand-left helskärm Petter Kjellén och Karl Fredrik Gustafsson.

Karl Fredrik börjar julpynta i november

Inomhus strömmar Michael Bublés version av 50-talsdängan ”It’s beginning to look a lot like Christmas” ut ur högtalarna. I köket sprakar det från vedspisen och det doftar nybakade lussekatter som blandas med doften av julskinka som griljeras i ugnen. Men någon julstress handlar det inte om, försäkrar Karl Fredrik.

– Nej, normalt sett börjar jag pynta i november, i noventstid. Alltså precis innan första advent. Då är det grönt, brunt och vitt – absolut inget rött, säger han.

Närmare jul smygs det röda in i dekorationerna.

– Det beror på vilket rum det är i. Vi anpassar oss efter färgerna på väggarna, så det är snarare rummen som får styra temat för vad vi ska ha och göra. Jag skulle säga att det är som när man inreder ett rum, det finns en given känsla i ett rum.

expand-left helskärm Petter Kjellén och Karl Fredrik Gustafsson.

”Att jula hela året är osmakligt”

Är du en sådan som frossar i jul?

– Ja, jag tycker det är kul med jul hela tiden. Sen är det klart att inom handel vill man ju ligga före och inspirera. det blir lite så att när julen är över, då tycker vi också att julen är över här på något sätt. Då kanske man får plocka bort något och sätta till något annat. Men man måste ju inte kasta ut allting, säger Karl Fredrik.

– Att jula hela året är osmakligt. Det är väl ungefär som att man skulle hålla på och äta semlor hela året.

Köper ni julklappar till varandra?

– Nej, vi reser i stället eller ger varandra överraskningar eller upplevelser, så det behöver inte vara en massa dyra julklappar. Och självklart går vi ut och äter julbord och dansar. Jag älskar julen, jag är en väldigt dekorativ och klassisk person och tycker om traditioner. Så allt det där hör ihop: Mat, blommor, godis, dryck, det goda i livet. Att få träffa familj och vänner i lugn och ro. Allt det där är det bästa med julen.

expand-left helskärm Karl Fredrik Gustafsson.

Firar på olika håll

Men i år firar de julen på två olika håll.

– Jag firar jul med mina föräldrar i Örebro. Men den tjugotredje, när vi stängt butiken, åker vi till våra vänner och firar lill-julafton där, säger Karl Fredrik.

– Jag firar jul här, med syskon och mamma och pappa. Det är knytis, jag står för vin och kex. Jag vet inte varför, om det är någon hint, säger Petter och ler lite snett.

Du lagar inte mat?

– Jo, men mina fyra systrar tror inte att jag kan.

expand-left helskärm Karl Fredrik Gustafsson.

Karl Fredriks och Petters måsten på julbordet

När det gäller vad som är ett måste på julbordet går åsikterna isär.

– Janssons, sill och köttbullar. Jag tycker inte om kalvsylta och övrig inälvsmat. Eller för mycket veganskt, säger Karl Fredrik.

– Det är inte så mycket som måste finnas på ett julbord, det är ganska överskattat. Jo, jag äter lax, grönkål är väldigt gott också. Och ris à la Malta, det kan jag äta. Jag äter inte sill, så den hoppar jag, säger Petter.

SVT visar intresse – efter TV4:s nej

Det nya huset som de köpte 2021 på hemlig ort i östra Skåne har de hunnit renovera klart.

– Nu ska det inredas. Det är nog jag som är där mest, säger Petter.

– Jag tycker det är skönt att komma bort lite. Det går inte att vara ledig här på Eklaholm, man jobbar hela tiden och det är alltid folk runt omkring en. Det kan vara skönt att slippa det ibland och välja sällskap, säger Karl Fredrik.

Den värsta hysterin med besökare på Eklaholm har lagt sig, Petter har inte hittat fler besökare i det privata sovrummet, och dessutom ställde TV4 in de nya inspelningarna i år efter fyra säsonger.

– Men TV4 har inte sagt helt nej, de har pausat. De vill ta nya diskussioner i januari, så vi får se. Sedan visar ju SVT ganska stort intresse just nu, så det är roligt.

expand-left helskärm

3 FEMMINUTERSSILLAR

expand-left helskärm Karl Fredriks trädgårdssill med inspiration från trädgården med rosor och nypon.

FAKTA KARL FREDRIKS TRÄDGÅRDSSILL Inläggningssill, cirka 100 g 1–2–3-lag (se nedan) 0,5 gul lök 2–3 rosenknoppar 5-6 kronblad av ros 4–5 nypon Kryddnejlika Lagerblad, gärna färska Läs mer

expand-left helskärm 1–2–3-lag på gång.

FAKTA 1–2–3-LAG 1 dl ättiksprit (12 %) 2 dl strösocker 3 dl vatten Koka upp ättika, socker och vatten tills sockret löst sig och låt svalna. Läs mer

expand-left helskärm När Norrland möter Asien i en annorlunda julsill med lingon och saffran.

FAKTA KARL FREDRIKS LINGON- OCH SAFFRANSSILL ca 100 g inläggningssill 2 rågade matskedar crème fraîche 1,5 rågad matsked majonnäs 1 dl lingon 2 påsar saffran 0,5 tsk salt 0,5 tsk peppar Läs mer

expand-left helskärm Den krämiga dijonsillen. med massor av parmesan.

FAKTA KARL FREDRIKS KRÄMIGA DIJONSILL ca 300–350 g inläggningssill 2 dl crème fraîche 1 dl majonnäs 4 rågade teskedar dijonsenap cirka 150 g riven parmesanost Grovhackad gräslök Hackad slätbladig persilja ca 1 tsk salt peppar efter smak Läs mer

expand-left helskärm Karl Fredriks snabba julgodis.

FAKTA KARL FREDRIKS JULGODIS Ljus blockchoklad Mörk blockchoklad Vit blockchoklad Sätt ugnen på 50 grader, lägg bakplåtspapper på en plåt. Låt chokladen stå inne tills chokladen är tillräckligt mjuk för att göra mönster i med en gaffel. Dekorera med till exempel polkagriskäppar, mandelflarn, minimashmallows, kristyrhjärtan, godisägg, fyllda chokladhjärtan, ätbara silverpärlor. Låt chokladen vila i kylskåp i minst två timmar. Läs mer

expand-left helskärm Karl Fredrik Gustafsson

FAKTA Karl Fredrik Gustafsson Ålder: 37. Familj: Förlovad med Petter. Bor: Gården Eklaholm i Hagestad, Skåne. Känd från: tv-programmet Karl Fredrik på Eklaholm. Läs mer

expand-left helskärm Petter Kjellén.