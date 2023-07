Lågt tryck på Gröna Lund – anställda kan få extra ledighet

Uppdaterad 19:05 | Publicerad 17:40

Dela artikeln

Antalet besökare på Gröna Lund har mer än halverats jämfört med samma period förra året.

Nu ges anställda möjligheten till extra ledighet under sommaren.

Under måndagen gick Gröna Lund ut med mejl till sina anställda att de ges möjlighet att ta extra ledighet mellan mitten på juli och mitten på augusti.

– Det är för att besöksantalet och trycket är lägre än normalt, säger Max Lagerbäck, tf informationsansvarig på Gröna Lund.

Hur mycket lägre är trycket?

– Under samma period förra året hade vi ungefär 8 000 besökare per dag. Och nu ligger det på ungefär 3 000 besökare per dag.

– Där har du förklaringen till att vi har gått ut med möjligheten att ta extra ledigt. Det är inget tvång, utan valfrihet.

Medarbetare: ”Trycks på lite”

En anställd på Gröna Lund, som önskar vara anonym, tycker att det känns som att de uppmanas att ta ledigt.

– Känslan är att det trycks lite här på att man ska ta ledigt, inte ”ta ledigt om ni vill”.

Görs denna uppmaning för att de vill spara pengar på personalkostnader, tror du?

– Ja, gud ja. Helt klart.

Personen tycker att det känns lite olustigt.

– Det är inget jag känner igen från andra arbetsplatser. Då kanske man blir uppmanad att hjälpa till lite med annat, eller får nya uppgifter. Men här vill de att man går hem och försöker lägga upp det lite snyggt.