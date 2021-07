Oliver Stone: ”Ingen vill visa filmen i USA”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Oliver Stone på filmfestivalen i Cannes. Foto: Vadim Ghirda / TT NYHETSBYRÅN

CANNES. Filmvärldens främsta konspirationsteoretiker slår till igen.

30 år efter succéfilmen ”JFK” återvänder Oliver Stone, 74, till mordet på president John F Kennedy med en ny dokumentärfilm.

– Ni i Sverige borde rota mer i landets förhållande till Julian Assange, säger han.

I ”JFK revisited: Through the looking glass” har Oliver Stone fått tillgång till delar av amerikanska myndigheters hemligstämplade handlingar om mordet på presidenten i Dallas 1963 och sedan tolkat dem på sitt sätt.

Ännu tydligare än i spelfilmen med Kevin Costner hävdar nu Stone att Lee Harvey Oswald inte kan ha skjutit presidenten, utan att alltihop är en konspiration som CIA ligger bakom.

Fast några egentliga bevis drar han inte fram.

Gillar varken Trump eller Biden

När han tar emot i Villa d'Estelle på Rue des Belges, har han sällskap av en av producenterna, Rob Wilson. Fast han säger inget till oss, han verkar mest vara med för att förtydliga våra frågor, då Stone hör dåligt. Inte blir det bättre när några av journalisterna pratar genom sina munskydd.

Stones teori är att CIA ville göra sig av med Kennedy för att han tänkte stoppa Vietnamkriget och kärnvapentester och närma sig Kuba och Sovjetunionen. Han ville ha fred, helt enkelt, inte krig.

helskärm Ur filmen ”JFK” från 1991, rekonstruktion av mordet på president John F Kennedy i Dallas 1963. Foto: WARNER BROS/AP

Han säger att mycket i USA är fucked up numera. Han gillar absolut inte Donald Trump, men tycker att det faktum att han stängts av från sociala medier som Twitter är ännu ett bevis för att demokratin i USA är hotad. Joe Biden tycker han är korrumperad genom att han hela sitt liv verkat inom det amerikanska politiska systemet.

Går inte hem i USA

Stones film ”Snowden” (2016), där han skildrade visselblåsaren Edward Snowden, spelad av Joseph Gordon-Levitt, som en hjälte, tvärdog i USA.

– Filmen var svår att finansiera, ingen brydde sig när den hade premiär, det krossade mitt hjärta lite grann, säger han.

Han är glad att nya JFK-dokumentären visas i Cannes.

– Det ger den status, den blir såld till många länder utanför USA. Där verkar ingen vilja visa den.

Tror du att ni som gör politiskt laddade filmer har någon makt, att ni kan påverka på något sätt?

– Svårt att säga. Michael Moore när han var som bäst, med ”Fahrenheit 9/11”, gjorde nog det. Mina filmer om krig, ”Salvador” och de tre Vietnam-filmerna, har säkert i efterhand påverkat folks åsikter om vad som hände.

– Generellt sett tycker jag filmregissörer är för fega, att de inte vill göra filmer som ifrågasätter USA:s officiella hållning. I stället gör de filmer om vanliga brott. Det är de bra på, att iscensätta smaskigt våld.

Hellre Assange än Palme

Mot slutet säger jag, lite skämtsamt, att hade du varit svensk hade du kanske rotat i och gjort en film om mordet på Olof Palme.

– Nja, även om jag är rätt insatt i Palme-mordet, jag har läst mycket, tycker jag snarare ni svenskar borde göra upp med er inställning till Julian Assange, säger han.

Helt uppenbart är han för visselblåsaren och Wikileaks-grundaren och mot vad som hänt – eller snarare inte hänt – kring att Assange blev anklagad för våldtäkt och sexuellt ofredande när han besökte Sverige 2010. Men det hinner vi inte prata om, för då väntar nästa grupp journalister på Oliver Stone.

