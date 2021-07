Paparazzi 94: Angelina Jolie dejtar The Weeknd och Ashley Olsen dejtar Walt Disney?

Vi har ett nytt A-kändispar i stan! Angelina Jolie och The Weeknd har nämligen fotats på en restaurang ihop och Michelles magkänsla bekräftar ryktet!

Johnny Depps ex Amber Heard har skaffat barn mitt under pågående rättsprocess, och apropå rättsprocesser sammanfattar vi de senaste nyheterna om Britney Spears.

Är Tom Holland och Zendayas verkligen ihop och hur känner vi inför Instagrams nya trend att täcka barns överkropp med emojis? De som lever får höra!

03.30: Angelina Jolie + The Weeknd = Sant

07.30: Ariana Grande hänger i Amsterdam: ”Vad gör hon där?”

11.20: Amber Heard är radikalfeminist? Skaffar barn på egen hand efter Depptvisten

14.30: Britney Spears-artikeln i The New Yorker: Spelet bakom skapandet av förmyndarskapet

23.25: Jamie Lynn Spears förklarar allt i en video som nu är borttagen

33.20: Zendaya hånglar med Tom Holland

38.40: Ashley Olsen hänger i skogen med en machete

43.25: Instagram-algoritmerna når nya höjder – bebisbröstvårtor raderade

48.05: Vad tycker mammorna om att Amelia Hamlin är ihop med Scott Disick?

53.20: Erika Jayne kommer få betala 11 miljoner dollar i skadestånd?!

55.40: Michelle vill bli Nick Cannons nya baby-mom

helskärm Max och Michelle. Foto: Moa Liverstam

