SVT:s panik: Började leta ny Mello-arena – i måndags

Förhoppningen: Final i Friends som planerat – här är spelet bakom den inställda Melodifestivalturnén

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Det fanns ingen reservplan.

Folkmyndighetens publikrestriktioner tog SVT på sängen – och inte förrän i måndags började Melodifestivalen jaga efter en arena i Stockholmsområdet.

Nu har hela turnén ställts in men fortfarande hoppas arrangörerna på en final i Friends arena.

Melodifestivalens turné ställs in och samtliga sex program kommer att sändas från en arena i Stockholm, meddelade SVT under fredagen.

Men vilken lokal är ännu oklart.

Inte förrän för fem dagar sedan började SVT och Melodifestivalens medarrangörer Live Nation och All things live leta efter en arena i Stockholmsområdet för att kunna ställa in hela turnén.

Bara planerat för turné

Fram tills i måndags fanns ingen sådan reservplan, enligt samstämmiga uppgifter.

– Alla planer från SVT:s sida har hela hösten bara inneburit olika varianter av Melodifestivalen på turné. Med fullsatt publik eller med olika typer av publikrestriktioner, säger en person med god insyn.

SVT tycks ha blivit helt tagna på sängen av Folkhälsomyndighetens striktare publikrestriktioner. Någon reservarena i lämplig storlek i Stockholmsområdet fanns aldrig på tapeten under hösten.

SVT:s projektledare för Melodifestivalen, Anette Brattström, bekräftar att någon sån preliminärbokning aldrig gjordes.

– Nej, det har vi inte.

helskärm Melodifestivalen i Luleå 2020, när publiken fortfarande tilläts fylla arenorna.

Dröjde två veckor – trots varningar

När började vi leta efter sån?

– Vi började leta efter en sån i måndags.

Det var så sent alltså?

– Ja.

Trots att branschkällor redan dagen före julafton varnade för att att de restriktioner som Folkhälsomyndigheten gick ut med 22 december skulle göra Melloturnén omöjlig att genomföra framhärdade såväl representanter för SVT som Live Nation.

– Så länge restriktionerna inte hindrar oss att åka ut i landet kommer turnén att bli av, sa Anette Brattström då.

Flera personer med god insyn bekräftar att Melodifestivalens turnéarrangörer SVT, Live Nation och All things live satt i ett flertal krismöten såväl före jul som efter nyår.

Ändå väntade de alltså ytterligare två och en halv vecka med att börja leta efter möjliga reservlokaler.

Kräver ishockeyarena

Och först under fredagseftermiddagen, med tre veckor till första deltävlingen, gick SVT ut med beslutet att turnén ställs in.

– Vi fick nya restriktioner i måndags och vi har under jul och nyår sett hur smittspridningen har tagit fart, så det är inte längre försvarbart att resa ut med det här stora evenemanget som Melodifestivalen är, säger Anette Brattström om det sena beskedet till publiken.

Melodifestivalens show kan heller inte inrymmas var som helst. Därför ligger Live Nation nu i förhandlingar med möjliga arenor i Stockholmsområdet.

– Som vi alltid gör när vi ritar upp ett första förslag för den här produktionen är att vi säger att det som vi kommer med ska kunna rymmas i en ishockeyarena. För det är den typen av arena som är mest frekvent i Sverige och som också kan ta emot en så här stor och omfattande produktion. Så vi tittar vad det finns för alternativ i Stockholm just nu. Det är Live Nation som ansvarar för lokalerna och de publika evenemangen så det är de som har dialogen med arenorna just nu.

Hur många alternativ finns det i Stockholm?

– Det finns väl ett antal och vi tittar just nu på ett par stycken.

Ur huvudet drar jag Hovet, Globen (Avicii arena), Friends arena och Tele 2 arena.

– Där ser du, där har du redan fyra stycken att välja på.

Är det dem ni ligger i förhandlingar med?

– Det kan jag inte kommentera.

helskärm Live Nation hoppas fortfarande på en final med publik i Friends Arena.

Hoppas på final i Friends

Emilie Olsson Lignell, marknadsansvarig på Live Nation säger dock till Aftonbladet att de fortfarande hoppas på att restriktionerna ska lätta så att Melodifestivalens final, lördag 12 mars, ska kunna genomföras med publik i Friends arena.

”I dagsläget vill vi inte utesluta att finalen kommer kunna genomföras enligt plan. Därför väljer vi att avvakta tills vi vet mer om hur eventuella restriktioner kommer se ut i mars. Biljettköpare kommer informeras i god tid innan”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Flera branschkällor som Aftonbladet har varit i kontakt med har också spekulerat i att Friends vore ett coronasäkert alternativ för samtliga av Melodifestivalens sändningar i vinter.

– I Friends skulle man kunna smälla upp scenen och hålla tummarna för att restriktionerna släpper lagom till finalen och då ta in publik. Där finns också alla möjligheter att bygga gångvägar och hålla avstånd, har en tv-källa tidigare sagt till Aftonbladet.

Så sent som under torsdagen röjdes ett hinder för den lösningen ur vägen, när det sista officiella evenemanget som annonserats i Friends arena under Melodifestival-perioden, en inbokad elbilsmässa, meddelade att man ställde in evenemanget.

SVT:s Anette Brattström säger att man räknar med att kunna ha en arena klar inom kort:

– Min förhoppning är att vi ska ha det i mitten av nästa vecka, säger hon.

Kan förlora 100 miljoner kronor

En inställd turné innebär rejält minska biljettintäkter för Live Nation, enligt beräkningar kan bolaget gå miste om intäkter på över 100 miljoner kronor.

Den inställda turnén innebär också att arenor, hotell och resor måste avbokas, men enligt Anette Brattström innebär det inte att Melodifestivalen har blivit tvungen att begära mer pengar från SVT:s budget och i förlängningen skattebetalarna.

– För vår del blir det inte några direkt ökade kostnader, tvärt om. Vi försöker bara skademinimera just nu och se över vad vi kan avboka i det här läget. Jag ser inte att det tillför några merkostnader när vi avbokar nånting, säger hon.

Ni har samma budget alltså? Ni har inte behövt begära mer pengar?

– Nej, det stämmer.

Publisert: Publicerad: 15 januari 2022 kl. 11.07