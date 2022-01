Meat Loaf är död

Familjen hann ta farväl – blev 74 år

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Superstjärnan Meat Loaf är död.

Rockhjälten dog på torsdagskvällen med sin fru vid sin sida, bekräftar hans agent för Deadline.

– Från hans hjärta till våra själar... sluta aldrig rocka, säger hans familj i ett uttalande.

Meat Loaf, som egentligen hette Michael Lee Aday, är död.

Stjärnans agent Michael Greene bekräftar för Deadline att han dog på torsdagskvällen med sin fru Deborah vid sin sida och att Meat Loafs döttrar Pearl och Amanda och även hans nära vänner hade möjlighet att tillbringa tid med honom och ta farväl under hans sista dygn.

CHATTA: Hur minns du Meat Loaf? (texten fortsätter nedan)

Någon dödsorsak har ännu inte meddelats.

– Vi vet hur mycket han har betytt för så många av er och vi uppskattar verkligen all kärlek och stöttning medan vi tar oss igenom vår sorg i att ha förlorat en så inspirerande och vacker man. Från hans hjärta till våra själar... sluta aldrig rocka, säger hans familj i ett uttalande.

helskärm Meat Loaf på Q Awards 2016.

På 1970-talet hade Meat Loaf bland annat en roll i den kultförklarade filmen ”Rocky horror picture show”, men hans stora genombrott kom med albumet ”Bat out of hell” som kom 1977 och fortfarande tillhör ett av världens mest sålda album.

Under tidigt 1980-tal hade han också en hit med ”Dead ringer for love”, en duett med Cher.

Efter några mindre framgångsrika album låg karriären på is under några år, men 1993 gjorde han storstilad comeback med succéalbumet ”Bat out of hell II: Back into hell” och världshitten ”I'd do anything for love (but I won't do that)”.

Totalt har Meat Loaf släppt 12 album, som sålt i över 100 miljoner exemplar världen över. Det sista ”Braver than we are” kom 2016.

Som skådespelare har han också medverkat i ett 50-tal filmer inklusive ”Wayne’s world”, ”Fight club” och ”Citizen Jane”.

Meat Loaf blev 74 år.

helskärm Meat Loaf på scen 2012.

Publisert: Publicerad: 21 januari 2022 kl. 08.49

LÄS VIDARE