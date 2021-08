Bianca Ingrosso kan lämna ”Wahlgrens värld”

Bara Pernilla Wahlgren filmar nästa säsong – kryptiska svaret

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Efter tio säsonger: Bianca Ingrosso kan lämna ”Wahlgrens värld”.

Bara Pernilla Wahlgren filmar inför den kommande säsongen – medan Bianca antyder att hon känner sig färdig med realityserien.

– Man vet inte, man vet inte, säger hon.

Bianca Ingrosso, 26, överväger att lämnade realityserien där hon slog igenom. Det framkom när Aftonbladet intervjuade henne och Pernilla Wahlgren, 53, inför premiären av den tionde säsongen av ”Wahlgrens värld” på Kanal 5 och Discovery+.

– Vi har sagt att vi håller på så länge vi tycker att det är kul, så länge vi mår bra och så länge tittarna vill fortsätta titta så kommer vi köra. Och sen får vi se på vilket sätt vi kör men vi tar alltid en säsong i taget, säger Pernilla Wahlgren.

Pernilla filmar – men inte Bianca

Den säsong som har premiär på torsdag började spelas in i december förra året, men på frågan om de redan har börjat spela in nästa säsong betonar Bianca Ingrosso att Pernilla har börjat spela in, men inte hon själv.

helskärm Bianca Ingrosso.

– Vi filmar på så får vi se var det hamnar, säger Pernilla Wahlgren skämtsamt och fortsätter:

– Det som är sjukt är när man inser nu när det är säsong tio, det som händer nu är att jag har sålt gröna huset och gröna huset är ju verkligen vinjettbilden till ”Wahlgrens värld”, i säsong ett bodde Bianca fortfarande hemma och hade knappt nåt jobb. Idag sitter här en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, Influencers, företagare, tv-programledare som bor i egen lägenhet på Östermalm. Det har ju hänt så otroligt mycket under de här åren.

Bianca följer sin mamma med blicken och ser ut att fundera innan hon lägger till under tv-intervjun:

– Men vi kan säga att DU filmar, säger hon sen.

Pernilla bryter in med ett ”va?” och när Bianca upprepar sig betonar hon än en gång att det är just hennes mamma som har börjat filma.

– DU filmar just nu.

Innebär det här, Bianca, att du kanske känner att du är färdig med ”Wahlgrens värld”?

– Man vet inte, man vet inte, säger hon och ler kryptiskt.

Kryptiska svaret

Men du antyder detta genom att säga så?

Bianca ler igen innan hon fortsätter utan att ge något definitivt besked:

– Nej, men det... vi får se. Vi får se.

Ligger du i löneförhandlingar?

– Nej, nej, verkligen inte.

helskärm Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.

Till slut bryter Pernilla in och försöker återigen lägga fokus på de tio säsonger som de nu har spelat in:

– Det är det jag tycker är fantastiskt ändå, med jädrar vad det har hänt mycket grejer under de här åren med våra liv och allting. Och nu sitter vi här idag och jag är inte singel längre, det har jag varit under alla säsonger, stort., säger hon med ett skratt.

”Wahlgrens värld” har säsongspremiär på Kanal 5 och Discovery+ torsdag 2 september 20.00.

