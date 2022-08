Top Gear-stjärnan till sjukhus efter bilkrasch

Kraschade in i en vägg under inspelning

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm James May (t.h) ska ha förts till sjukhus efter en trafikolycka.

”Top Gear”-stjärnan James May fördes till sjukhus efter en trafikolycka under en tv-inspelning i Norge.

Han ska ha kraschat in i en vägg i 120 km/h under inspelningen av ”Grand tour”, rapporterar Dagbladet.

Olyckan uppges ha inträffat i mars tidigare i år.

Olyckan inträffade i samband med att James May, 59, skulle spela in en scen till ett specialavsnitt av bilprogrammet ”Grand tour” på den tidigare flottbasen Olavsvern i norska Tromsö.

May ska ha kommit upp i en hastighet av 120 kilometer i timmen. Han bromsade in för sent och kraschade in i en vägg, rapporterar Dagbladet.

De två andra programledarna för ”Grand tour”, Jeremy Clarkson, 62, och Richard Hammond, 52, ska ha tyckt att händelsen var mycket obehaglig, rapporterar the Sun.

Bröt minst ett revben

Norska Dagbladet skriver att det är oklart exakt när olyckan inträffade. Men tv-programmet ska ha spelat in avsnitt till tv-programmet i Norge i mars tidigare i år.

May ska ha brutit minst ett revben i kraschen. Han uppges även ha slagit i huvudet rejält samt fått ett blödande skärsår i ansiktet.

Varken May eller någon representant från ”The grand tour” har kommenterat händelsen.