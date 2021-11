Svenska 90-talsstjärnorna bildar supergrupp

Drömhus, Miio, Emilia och Denise Lopez går ihop – i nystartade Femmes

helskärm Stjärnorna går tillsammans i supergrupp: Denise Lopez, Josefine Wahlsten (Miio), Therese Grankvist (Drömhus), Mia Schotte (Miio) och Emilia Mitiku har bildat gruppen Femmes

Här är Femmes.

Miio har slagit sig ihop med Emilia, Denise Lopez och Drömhus-Therese Grankvist för att bilda den nya supergruppen.

– Nu kände vi att varför ska vi slåss om spelningarna när vi kan göra dem ihop, skapa nya minnen och ha roligare tillsammans, säger Mia Schotte från duon Miio.

Pandemin fick de fem artisterna att fundera över framtiden och nu har de gått samman och bildat en ny supergrupp.

– Jag tog mod till mig och ringde Tess i Drömhus, jag tänkte att hon kommer väl dö nu, men hon bara: ”Det är det bästa jag hört, jag är så på”, så då var vi tre och sen kom Denise och Emilia, alla har bara känt, att det här är just det vi har längtat efter, säger Mia Schotte, 38, som har sitt ursprung i duon Miio.

I början av 2000-talet fick hon tillsammans med bandkollegan Josefine Willers, 37, stora framgångar, framför allt med moderna covers av klassiker som ”När vi två blir en”, ”Ska vi gå hem till dig” och ”Girls just want to have fun”.

Vill jobba ihop istället för att konkurrera

Therese Grankvist, 44, slog igenom som frontperson i Drömhus 1997 med hits som ”Du och jag” och covern ”Vill ha dej”. 1999 kom hon tvåa i Melodifestivalen med ”Stjärna på himmelen”.

Emilia Mitiku, 43, blev ”Big big world”-Emilia med hela svenska folket tack vare världshiten med samma namn som släpptes 1998, 2009 hade hon också framgångar i Melodifestivalen med ”You’re my world” som tog sig direkt till final.

Denise Lopez, 49, blev under första halvan av 90-talet känd som dansare bakom artister som Melody MC, Dr Alban och Culture Beat, då under sitt smeknamn DeDe. Hon solodebuterade 1995, fick stora framgångar i Japan med låten ”Party”, 2003 tävlade hon i Melodifestivalen och har totalt släppt fem album.

Nu bildar alla fem den nystartade gruppen Femmes.

– Vi har ju följts åt under många år och samtidigt konkurrerat om spelningar och platser på olika galor, turnéer och shower. Men nu kände vi att varför ska vi slåss om spelningarna när vi kan göra dem ihop, skapa nya minnen och ha ännu roligare tillsammans, säger Mia Schotte.

– VI är starka var och en för sig, men kände att tillsammans kan vi bli hur starka som helst. Vi är tjejer vars egon har svalnat som vill stötta och supporta varandra och lyfta andra kvinnor. Alla är välkomna och alla får vara med.

Låten kom inte med i Mello

En första plan var att debutera Femmes i Melodifestivalen nästa år. Men när låten de skickat in till tävlingen inte valdes ut av SVT bestämde de sig för att ändå satsa på sin nya grupp:

– Visst blev vi besvikna, men sen vände vi det till något positivt och fann mer glöd och kämparanda. Vi vill gärna göra Mello, men då får det bli ett annat år, nu vill vi ut och spela och träffa publiken.

Är tanken att ni ska kunna fortsätta spela både var och en för sig och i Femmes?

– Ja precis. Vi kommer att spela våra nya gemensamma låtar samt alla våra dunderhits. Det blir en hel kavalkad av nytt och gammalt.

Så när det inte blev Melodifestivalen, vad händer då framöver?

– Vi har många spännande samarbeten att dyka ner i. Den här veckan ska vi in i studion, vilket känns otroligt kul. Vi är redan ute och spelar för fullt med våra enskilda akter men ser så fram emot att få stå på scen tillsammans som enad front. Träffa publiken och maxa. Vi längtar redan efter festivaler och sommar, säger Mia Schotte.

