Managern: Mutade sig till barnäktenskapet

R Kellys tidigare turnémanager vittnar om att han mutade en statsanställd för att få ut en falsk id-handling – så att R Kelly kunde gifta sig med den 15-åriga artisten Aaliyah. Det skriver BBC.

Det pågår en rättegång mot den amerikanska r'n'b-artisten R Kelly, som anklagas för sexuella övergrepp, utpressning och mutor. Nu vittnar den tidigare turnémanagern Demetrius Smith om hur han köpte en falsk id-handling 1994, så att den då 27-årige r'n'b-stjärnan kunde gifta sig med minderåriga Aaliyah.

Demetrius Smith berättar att han först protesterade mot R Kellys idé om giftermål, och att han då fick frågan ”vems sida han var på”. Därefter ska Smith ha köpt ett falskt id.

Giftermålet skedde enligt Smith efter att Aaliyah meddelat att hon var gravid. Äktenskapet annullerades några månader senare.

R Kelly är känd för låtar som ”I believe I can fly”, ”Bump n' grind” och ”If I could turn back the hands of time”. Han skrev och producerade Aaliyah Dana Haughtons debutalbum ”Age ain't nothing but a number”. Aaliyah dog 22 år gammal i en flygolycka.

Kelly anklagas även för att under två decennier vara ledare för ett system som rekryterat minderåriga flickor för sex. Åklagaren menar att artisten har använt advokater, livvakter och revisorer för att täcka upp de påstådda brotten, och att han utpressat offren genom att hota att läcka sexfilmer med dem.

R Kelly nekar till brott.

