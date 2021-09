Flera programledare tillbaka – när ”Bingolotto” firar 30 år i TV4

Jubileumsprogrammet sänds 23 oktober

helskärm Programledarna Lotta Engberg och Stefan Odelberg.

”Bingolotto” fyller 30 år i år.

Flera av de tidigare programledarna återvänder till det extrainsatta jubileumsprogrammet.

Leif ”Loket” Olsson är en av de som gör comeback under kvällen.

” Bingolottos ” trettioårsjubileum i TV4 leds av de ordinarie programledarna Lotta Engberg, 58, och Stefan Odelberg, 47.

Men under programmet kommer även flera av de tidigare programledarna att dyka upp.

Bland andra Leif ”Loket” Olsson, 79, som ledde programmet under tio år, kommer att gästspela under kvällen.

Det kommer även de tidigare programledarna Ingvar Oldsberg, 76, Rickard Olsson, 54, Lasse Kronér, 58, och Marie Serneholt, 38, att göra.

Artisterna som gästar och sjunger 1991-hits

Dessutom kommer artisterna som gästar under kvällen att sjunga hitlåtar från just årtalet 1991.

Eric Gadd kommer att sjunga sin ”Do you believe in me” och Carola ska sjunga ”Fångad av en stormvind”.

Vikingarna ska sjunga ”Höga berg djupa hav”, medan Lillasyster och Mariette ska tolka Metallicas ”Enter sandman”. Lotta Engberg och Christer Sjögren ska också under kvällen framföra ”True love”.

Sänds i oktober

”Bingolottos” 30-års jubileum direktsänds lördag 23 oktober klockan 20.00–23:30 i TV4.

Utöver fyra bingospel kommer man att under kvällen också spela ett Jubileumslotto med 30 miljoner extra i potten.

