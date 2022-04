Fredrik Skavlan tillbaka som programledare med ”Hela Sverige skramlar”

”Utanför min komfortzon”

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Fredrik Skavlan .

Pausen från rampljuset blev kortare än planerat.

I insamlingsgalan ”Hela Sverige skramlar” är Fredrik Skavlan tillbaka i rollen som programledare.

– Det känns nästan pinsamt hur snabbt jag är tillbaka, säger han skämtsamt.

Han tog farväl av tittarna och skulle dra sig tillbaka från rampljuset. Men bara några månader senare är Fredrik Skavlan, 55, tillbaka i rollen som programledare.

– Det känns nästan pinsamt hur snabbt jag är tillbaka. Jag skulle ju rida mot solnedgången och hålla mig borta, men så länge höll det, säger han och skrattar.

Lördagen den 2 april står han nämligen på Avicii arena, mer känd som Globen, och leder galan ”Hela Sverige skramlar” tillsammans med Emma Molin, 42. Alla intäkter går oavkortat till Ukraina.

– När någon frågar en om man vill göra en sådan här sak så finns det inte på kartan att man ska säga nej. Jag hoppas ju att jag kan bidra med något, säger Skavlan.

helskärm Emma Molin och Fredrik Skavlan. Pressbild.

Stödet från familjen

Trots mer än tretton års erfarenhet som programledare så finns det nerver som spökar inför lördagens sändning.

– Det här är utanför min komfortzon och vad jag är van vid, säger han och fortsätter:

– Det är Globen vi pratar om!

Han har fint stöd från både programledarekollegan Emma Molin och från sin familj.

– Min familj är jätteglada för de tycker inte att jag ska bli någon pensionär. Det tycker bara det är bra att jag får jobba lite, säger Skavlan.

Det har han gjort efter ”Skavlan”

Efter att han slutade med talkshowen ”Skavlan” på SVT i höstas har han ändå fortsatt inom tv-branschen. Denna gången står han bakom kameran.

– Mitt produktionsbolag producerar ju ”Carina Bergfeldt” bland annat och vi har mycket som vi håller på med där, det är ändå roligt.

Att ta steget att än en gång ställa sig framför kameran var dock inte ett svårt val. I alla fall inte den här gången, säger Fredrik Skavlan.

– Det känns så meningsfullt att vara med på det här, jag är väldigt stolt över att jag får göra det här.

helskärm Miriam Bryant är en av artisterna som uppträder.

Artisterna i ”Hela Sverige skramlar”

Tommy Körberg

Maria Sur

Veronica Maggio

Gina Dirawi

Amason

Peter Jöback

Malena Ernman

Melissa Horn

Wilmer X

Johnossi

Cornelia Jakobs

Miriam Bryant

Ola Salo

Benjamin Ingrosso

Sarah Dawn Finer

Imenella

Darin

Jakob Hellman

Per Gessle

Eva Dahlgren

The Hives

Jill Johnson

Maja Francis

Chris Kläfford

Biljetterna kostar 395 kronor och säljs bland annat på helasverigeskramlar.nu.

Biljettintäkterna från galan går oavkortat till Internationella Röda korset, Proliska, UN Women, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

Var sänds ”Hela Sverige skramlar”?

Sändningen går att se på SVT1 klockan 20.00 lördag den 2 april. Den går även att se på TV4 Play, Viaplay, Discovery, Sveriges Radio P4 samt på Aftonbladet och Expressen.

Publisert: Publicerad: 02 april 2022 kl. 14.59