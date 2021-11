Namn: Maria Elisabeth ”Mia” Skäringer Lázár.

Ålder: 45 år.

Yrke: Komiker, skådespelare, artist.

Familj: Maken Gabriel. Tre barn.

Bakgrund: Var programledare på ZTV 1995 och debuterade som stå upp-komiker 1997. Gjorde humorprogrammet ”Roll on” i P3 tillsammans med Klara Zimmergren 2004 till 2007 och fortsatte samarbetet med prisbelönta humorserien ”Mia och Klara” som sändes i två säsonger på SVT 2007 och 2009 och gjorde karaktärerna Gulletussan och Tabita kända för hela svenska folket. 2009 släppte hon boken ”Dyngkåt och hur helig som helst” och debuterade även i rollen som Anna i ”Solsidan” som hon sedan dess spelat i samtliga säsonger av succéserien. Har haft egna intervjuprogrammet ”Mia på Grötö” på TV4. 2018 sålde enpersonsshowen ”Avig Maria – No more fucks to give” ut både Globen och Scandinavium flera gånger om.

Aktuell: Med nya intervjupodden ”Skalla dagen” på Podme, självbiografin ”Maria: en kvinnlig komikers dagbok – den lagrade sorgen”, fullängdsalbumet ”Maria” under artistnamnet MIA där låtarna hämtat inspiration från boken, släpps 12 november.