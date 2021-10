”Musikhjälpen” avslöjar tema 2021: Inget barnarbete

Årets program sänds från Norrköping den 13-19 december

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm "För en värld utan barnarbete" är temat för årets "Musikhjälpen". Arkivbild.

”För en värld utan barnarbete” är temat för årets ”Musikhjälpen”. Den här gången ska insamlingsprogrammet sätta fokus på att 160 miljoner barn i världen just nu tvingas till barnarbete.

”Varje barn som tvingas till arbete är ett barn som både fråntas sin barndom och berövas sina möjligheter till utveckling. Exploaterande barnarbete är ett brott och strider mot barnkonventionen. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa”, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande.

”Musikhjälpen” är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008, med syfte att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Under veckan direktsänds Musikhjälpen dygnet runt på P3 och SVT Play. Årets program sänds från Norrköping den 13-19 december.

Publisert: Publicerad: 11 oktober 2021 kl. 07.00