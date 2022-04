Alexander Skarsgård skaffade 15 kilo muskler för vikingarollen

Svenska Hollywoodstjärnan om ”The Northman”, svåra inspelningen och kärleksryktet med Tuva Novotny

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Alexander Skarsgård.

Ett riktigt svulstigt vikingaäventyr. Det har Alexander Skarsgård, 45, drömt om att göra i åratal.

Nu går filmen på bio. ”The Northman”.

– Det var nog något frö som såddes när vi gjorde flashback-scener från vikingatiden i ”True blood”, säger Alexander.

”True blood” var tv-serien som gick i sju säsonger åren 2008-2014 och gjorde Alexander Skarsgård till stor stjärna i Hollywood. Hans vikingavampyr Eric Northman blev seriens hunk och sexsymbol. Enligt amerikanska branschmedier tjänade Alexander över 2,5 miljoner kronor per avsnitt. Sedan dess har han framgångsrikt blandat coola independentfilmer med påkostade storfilmer. Lars von Triers ”Melancholia” och hyllade ”The diary of a teenage girl”, med ”Battleship”, ”Legenden om Tarzan” och ”Godzilla vs Kong”.

En biroll i senaste säsongen av ”Succession”, HBO-serien som är de senaste årens mest hyllade, tackade han ja till utan att ens veta vilken roll han skulle göra.

Rollen som hustrumisshandlare – av Nicole Kidman, som nu spelar hans mamma i ”The Northman” – i tv-serien ”Little big lies” gav honom en Emmy, Golden Globe och Screen Actors Guild Award.

Nu sitter vi på ett hotell på Södermalm i Stockholm. Jag får tjugo minuter. Dagen efter åker Alexander ut i världen på pr-turné för filmen. Först i Europa, sedan USA.

Gav sina bröder vikinganamn

helskärm Alexander Skarsgård.

Vi pratar om hur hans intresse för vikingar egentligen uppstod.

– Vi har lantställe på Öland. Där finns det nästan 200 runstenar och de syns verkligen eftersom det inte finns någon skog, runstenarna står ju där som monoliter. Det minns jag från när jag var liten. Man kunde ta på dem och känna historiens vingslag.

– Sedan gav morsan och farsan (My och Stellan Skarsgård) mig äran att ge mina två äldsta småbröder sina mellannamn. Om jag var vikingafan då vet jag inte, jag var ju bara fyra år, men jag döpte ”Gurra” till Orm och två år senare Sam till Ymer.

– Det var väl tio år sedan som vi gjorde några flashback-scener för Eric Northman, i vikingatiden. Det var jävligt kul att spela in de scenerna. Då märkte jag vilket intresse det fanns för nordisk mytologi och den kulturen. Det var väl något frö som såddes där. För det hade inte gjorts någon rejäl maffig episk vikingafilm.

När din bror Gustaf fick en av huvudrollerna i stora tv-serien ”Vikings”, blev du avundsjuk då?

– Jaaa… (skratt) …det var en fantastisk roll han gjorde och vilken resa han fick med den serien.

– Tankarna på en vikingafilm låg och puttrade, jag visste inte vilken ingång det skulle vara. Så träffade jag regissören Robert Eggers i ett annat sammanhang. Vi började snacka om vikingar, jag frågade rakt ut om han skulle vara intresserad i det projekt jag och Lars Knudsen, en danskfödd och USA-baserad producent, hade jobbat med ett tag. Och så kände Eggers isländska författaren Sjón.

Resultatet är ”The Northman”. En film för nästan en miljard kronor, med Alexander, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk och Gustav Lindh. Inspelad i lera och regn på Nordirland, Irland och Island.

helskärm Alexander Skarsgård i ”The Northman”.

Skarsgård: Gick upp 15 kilo

Att Alexander är lång vet vi. Men här är han också rejält krallig som huvudpersonen som ska hämnas på farbrodern som dödade hans far.

– Jag hade samma tränare som inför ”Legenden om Tarzan”. När min rollfigur går in i sitt mest primitiva animalistiska mood, är han ju som en blandning av varg och björn. Vi siktade på att jag skulle lägga på mig ordentligt, jag gick nog upp 15 kilo.

Men nu ser du ju mer ”normal” ut?

– Jag får jobba ganska hårt för att gå upp i vikt, men sedan när jag slutar äta sju, åtta mål mat om dagen och inte tränar, är det som att dra ur proppen.

helskärm Anya Taylor-Joy och Alexander Skarsgård på ”The Northman”-premiär i London.

Inspelningen var dock betydligt tuffare än Tarzan-filmen, också full av stora actionscener.

– ”The Northman” var sju resor värre. Tarzan gjorde vi i studio och var några sekunder inte bra, kunde man klippa runt det. Här var det regn och lera på en blåsig irländsk bergstopp. Och Robert ville göra scenerna i en enda tagning utan klipp. Var det minsta sak som inte funkade, var vi tvungna att göra om allt från början. Vissa långa scener tog vi 30 tagningar av.

Det är mycket slagsmål. Skadade du dig aldrig?

– Blåslagen och öm var jag konstant. Men ironiskt nog var det en scen när jag var upphängd i ett tak och föll ned från det, det var bara ett dropp på fyra decimeter, då landade jag lite konstigt på hälarna. Ryggkotorna trycktes ihop lite grann. Men det gick över.

helskärm Tuva Novotny.

Kärleksryktet med Tuva Novotny

Efter ”The Northman” har Alexander gjort ytterligare en film, ”Infinity pool”, i Kroatien och Ungern. Regissör är Brandon Cronenberg, son till kultregissören David Cronenberg.

– Filmen är störd så in i helvete. Brandon är så lustig. Så gullig, ödmjuk och vän och så skriver han helt sjuka historier.

I sommar ska Alexander vara ledig och hänga på landet i Sverige.

Under senare tid har det ryktats att han och Tuva Novotny har ett förhållande. Något som ingen av dem har velat prata om.

Ni Skarsgårdare brukar vara frispråkiga. Men kring detta säger du inte ett ord..?

– Nej, men jag försöker koncentrera på att snacka om det professionella och hålla det privata privat.

Så du dementerar inte, då?

Alexander skrattar bara till svar. Och övergår till prata fotboll, hans Hammarby har inte så långt tidigare slagit mitt Norrköping…

helskärm Mikael Persbrandt, Alexander Skarsgård, Tuva Novotny och Lars von Trier under inspelningen av ”Riket exodus”.

FAKTA: Det här är Skarsgård

Namn: Johan Hjalmar Alexander Skarsgård.

Ålder: 45.

Bor: Lägenheter i East Village i New York och på Södermalm i Stockholm.

Familj: Fem bröder, en syster, mamma My och pappa Stellan Skarsgård och två halvbröder från Stellans äktenskap med andra hustrun Megan Everett Skarsgård.

Aktuell: På bio med ”The Northman”.

