Rockstjärnan fick hjärtproblem när han skulle gå på scen: ”Minns ingenting”

helskärm Lelle Bodarve, Little Gerhard, Tom Rocker (kapellmästaren).

Little Gerhard, 87, skulle just gå på scen i fredags.

Då fick han hjärtproblem – och bars ut på bår.

– Jag minns ingenting förrän jag vaknar på sjukhuset, säger rockstjärnan till Aftonbladet.

Little Gerhard, 87, skulle uppträda på Nya Folkets Hus i Rågsved i södra Stockholm i fredags kväll. Men precis innan rockstjärnan skulle gå på scenen blev han plötsligt dålig. Karl Gerhard Andrä, som artisten egentligen heter, hade drabbats av hjärtflimmer och hämtades med ambulans.

– Det var fullsatt i lokalen. De tar väl in 140–150 personer och de hade kommit för att lyssna på Little Gerhard, säger Tom Olsson, kapellmästare i Little Gerhards band.

– Vi var tvungna att tala om hur läget var och de förstod väl det hela. Han bars ut på bår och vinkade lite och de jublade.

Hittade en sångare i publiken

Och konserten behövde inte ställas in.

– Det var tur att vi hittade en kille publiken som vi känner, som är sångare. Så han fick låna en gitarr av oss. Det räddade hela kvällen.

Artisten själv minns att han hade mått dåligt när han gått upp på fredagsmorgonen. Vad som hänt strax innan han skulle gå upp på scen kommer han inte ihåg.

– Jag minns ingenting förrän jag vaknar på sjukhuset, säger han till Aftonbladet.

– Då hade jag hjärtflimmer och hjärtmuskeln gick för snabbt.

helskärm Little Gerhard på ”Allsång på Skansen”.

Måste vila

Little Gerhard fördes till sjukhus och stannade där till på söndagen.

– De sa att ”vi kan inte göra något mer åt det”, säger han.

Nu blir det lite vila och tidiga kvällar ett tag.

– Jag är inte riktigt bra ännu.

Du minns inte publikens hyllningar när du bars ut?

– Jag såg inte så mycket av det där. Men min dotter var där och skulle se på föreställningen, och hon sa att publiken stod upp och klappade när de körde ut mig på båren. Så jobbet finns väl kvar bara jag frisknar till.

”Publiken kvar”

Du tänker inte trappa ner på spelandet?

– Nej, det verkar som att det finns marknad i alla fall, så att jag kan komma tillbaks.

Hur känner du kring det som hände? Du och Tom var ju med när musikerkollegan Kenneth Swanström dog på scen under en konsert 2003.

– Om drygt en månad blir jag 88 år och det trodde jag inte när jag var 40 år, att jag skulle bli så gammal och fortfarande sjunga. Men jag har publiken kvar och det är jag tacksam för. Det är bara att hålla igång.

