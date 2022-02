Robyn ställer in Way out west

Kan inte spela på grund av ”ändrade omständigheter”

helskärm Robyn på Sjöhistoriska museet 2019.

Robyn ställer in sin medverkan på Way out west 2022.

Anledningen är ”ändrade omständigheter”.

”Jag är så ledsen”, skriver artisten i ett pressmeddelande.

”Det är en underdrift att säga att jag såg fram emot att spela på Way out west i sommar men omständigheterna har förändrats och jag kommer tyvärr inte kunna vara med i år”, skriver artisten i ett pressmeddelande.

Robin ”Robyn” Carlsson, 42, var klar redan för 2020 års upplaga som då ställdes in på grund av pandemin. Inte heller i fjol hölls festivalen.

Varken Robyn eller Way out west preciserar anledningen till dagens besked. Artisten fortsätter dock med att beklaga att hon inte kommer stå på Slottsskogens scen i augusti:

”Jag är så ledsen för det. Men det finns mycket att se fram emot och även om det tar lite längre tid kan jag inte bärga mig för att återförenas med er så snart mitt nya album är färdigt. Jag har saknat att spela för er så mycket och planerar fortfarande att turnera så snart jag kan. All kärlek, Robin”.

Hittills är Nick Cave and The Bad Seeds inbokade till årets upplaga ihop med bland andra First Aid Kit, Kite och Tallest man on earth.

