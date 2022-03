Hungrig Tommy Körberg gör hits och lekfulla nytolkningar

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Dansant Tommy Körberg showar loss.

Tommy Körberg: Grand finale

Dansens hus, Stockholm. Regi: Roine Söderlundh. Manus: Calle Norlén. Längd: 1 timme 40 minuter.

Det är en storslagen final.

Men också början på något nytt. Tommy Körberg ser tillbaka på över 50 års artisteri, och de mest kända låtarna finns med.

Ändå verkar han mer hungrig än mätt. Nya låtval, nya rytmer, nya uttryck.

En mycket proffsig och genomarbetad show. Det inleds med ett hastigt bildspel som bläddrar bakåt från dagens 73-åring genom årtionden av scenkonst till 1960-talets popslyngel. ”Somebodys taken Maria away”, ”Judy min vän”, ”Drömmen om Elin”.

Men han gör också låtar förknippade med andra. Som en fantastisk ”The winner takes it all” och en uppdaterad text av Mauro Scoccos ”Sarah” som blir en hyllning till Staten, tanken på det gemensamma och solidaritet.

Han kastar sig orädd ut i ett potpurri som väver samman ”Purple rain” av Prince med Michael Jacksons ”Man in the mirror” och discoklassikern ”I will survive”. Arrangemanget leker med rytmerna. Körbergs pacemaker tickar nyfiket fram utanför de väntade takterna.

Också när han gör folkkära saker som ”Fattig bonddräng”, där musikerna slår takten som om drängen Alfred bryter sten i den småländska myllan. Mycket jazzas till. Får nytt sväng, som ”My favorite things” från ”Sound of music”.

helskärm Tommy Körberg och en ABBA-video.

Sången är en rörande självbiografisk glimt av sjukdom och hur det känns att fundera på livets slut

Rakt igenom sjunger Körberg fantastiskt, och är uppenbarligen inspirerad av sina åtta medmusikanter. Även om man har hört ”Anthem” en eller två gånger tidigare så gör han den fortfarande med sådan närvaro och tonkraft att folk ställer sig och jublar.

Han är duktig skådespelare också. Och revyartist. Föreställningen har gott om anekdoter från hans arbete med Hasse och Tage, möten med Astrid Lindgren och Olof Palme, och en minnesvärd duett med Celine Dion.

En del historier får hjälp av video. Som när Tommy Körberg berättar om när han bodde hemma hos Lasse Hallström och vaknar upp mitt i en videoinspelning med ABBA.

Björn Ulvaeus har hjälpt Tommy Körberg sätta nya ord på ”Lust till liv”. Sången är en rörande självbiografisk glimt av sjukdom och hur det känns att fundera på livets slut. Det blir showens final. Men det känns som om en lekfull Tommy Körberg bara har börjat.

