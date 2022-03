Pink Floyd stoppar sin musik i Ryssland

helskärm David Gilmour, tidigare gitarrist och frontfigur i Pink Floyd, har valt att plocka bort musik från alla digitala musikleverantörer i Ryssland och Belarus. Arkivbild.

Det brittiska rockbandet Pink Floyd tar bort all sin musik som producerats efter 1987 från alla digitala musikleverantörer i Ryssland och Belarus.

På Twitter skriver bandet att det fördömer Rysslands invasion av Ukraina och att bandets musikaliska verk, gjorda från 1987 och framåt, kommer tas bort. Samma sak med bandets tidigare gitarrist och frontfigur David Gilmours soloinspelningar.

Pink Floyd bildades i mitten på 1960-talet i London. Under sina nästan 20 aktiva år i sin originalsammansättning sålde gruppen över 200 miljoner album världen över.

Pink Floyd tilldelades Polarpriset 2008. Några av deras mest kända album är ”The dark side of the moon”, ”Wish you were here” och ”The wall”, alla utgivna på 1970-talet.

