Kritiserade Nickelodeon-producenten badade med 16-åring

”Dan Schneider var extremt viktig för Amanda Bynes karriär”

Uppdaterad 2024-03-26 | Publicerad 2024-03-19

Tv-producenten Dan Schneider badade bubbelpool med 16-åriga Amanda Bynes i en sketch som han skrev själv.

Efter dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV” har tv-mannen fått massiv kritik, det rapporterar bland andra The Mirror.

Tv-producenten och manusförfattaren Dan Schneider, 58, har fått massiv kritik efter dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV.”

I den berättar flera barnstjärnor om missförhållanden som de upplevt på tv-inspelningar – och specifikt barnkanalen Nickelodeon, där Schneider arbetade i många år.

Dokumentären lyfter anklagelser mot såväl produktionen som Schneider gällande både rasism och sexualiserande av barn, någonting som även flera medier har rapporterat om.

expand-left helskärm Dan Schneider i poolen med Amanda Bynes.

Gjorde sketch med minderårig skådespelare i bikini

Den senaste kritiken gäller ett videoklipp från programmet ”The Amanda show”, där Schneider själv sitter i en bubbelpool tillsammans med showens huvudperson, skådespelaren Amanda Bynes, som idag är 37.

Då var hon 16 och iklädd bikini. Hennes motspelare Schneider som även skrev sketchen, var över 20 år äldre.

expand-left helskärm Amanda Bynes år 2000.

Karyn Finley Thompson, som också arbetade med produktionen av ”The Amanda Show”, har sagt att Bynes och Schneider var mycket nära varandra.

– Det var flera gånger som jag såg Amanda sittandes bakom honom, antingen när hon gav honom en kram eller en nackmassage. De hade en mycket nära relation och jag tänkte aldrig någonting kring det. Men bubbelpools-sketchen tyckte jag alltid var märklig, har Thompson sagt enligt The Mirror.

expand-left helskärm Amanda Bynes 2009.

”Tror att hon litade på honom”

Även kulturskribenten Scaachi Koul reagerade på Bynes och Schneiders nära relation.

– Dan Schneider hade en stor betydelse för Amanda Bynes karriär under den här tiden och de stod varandra mycket nära, jag tror att hon litade på honom, säger hon i dokumentären.

En annan som lyft kritik mot Dan Schneider och Nickelodeon är Bryan Hearne, 35. Han var i början av 00-talet del av humorshowen ”All that”. I dokumentären vittnar han om rasism och har även liknat jobbet på barnkanalen vid en tortyrkammare.

Dan Schneider har nekat till alla anklagelser efter dokumentären.

”Quiet on set: The dark side of kids TV” visas på Discovery plus.