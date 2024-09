Inga konserter på Ullevi nästa år: ”Utbudet av världsartister är cykliskt”

13/3: John Mayer, Tele 2 Arena, Stockholm

26/4, 27/4: Bryan Adams, Scandinavium, Göteborg, Hovet, Stockholm

17/5, 18/5, 19/5: Taylor Swift, Friends Arena, Stockholm

31/5: Victor Leksell, Scandinavium, Göteborg

31/5–1/6: Zara Larsson, Maskinen, Alan Walker, Peg Parnevik, Brännbollsyran, Umeå

6/7, 8/6: Rod Stewart, Scandinavium, Göteborg, Tele 2 Arena, Stockholm

14–16/6: Massive Attack, Grace Jones, The Cardigans, Turnstile, Raye, Rosendal Garden Party, Stockholm

28/6, 2/7, 5/7, 6/7, 7/7: Greta Van Fleet, Wolfmother, Molly Sandén, Toto, Nestor, The Hives, Viagra Boys, Doja Cat, Sthlm Fields, Stockholm

25/7: Pink, Friends Arena, Stockholm

15/7, 18/7: Bruce Springsteen och The E Street Band, Friends Arena, Stockholm

8–10/8: PJ Harvey, Pulp, Fred Again, Queens of the Stone Age, The Smile, Way Out West, Göteborg