Anton Corbijn: "Jag drivs av kärlek till musiken"

Anton Corbijn är numera lika känd som de kända människor han har fotograferat och filmat.

Nu är den stilbildande fotografen i Sverige för att inviga sin utställning ”#5”.

Fotografen Anton Corbijn är mest känd för sina svartvita fotografier av rockstjärnor som Keith Richards, Tom Waits och David Bowie samt en lång rad fotomodeller och skådespelare som Kate Moss och Johnny Depp. Samtliga finns med i utställningen på Sotheby's i Stockholm som visas mellan den 29 september och 9 oktober.

Utställningen består av 16 handplockade fotografier som han har hittat i sina gömmor. Titeln, ”#5”, är en naturlig fortsättning på hans förra utställning i Sverige som hette ”1-2-3-4”. Men det anspelar också på att varje fotografi endast finns i fem exemplar.

helskärm Enkelhet och spontanitet är två ledord i Anton Corbijns arbete.

Gillar enkelhet

Anton Corbijn har nyligen även gett ut boken ”Instanton” med bilder som han har tagit med mobilkamera. Detta trots att han är känd för att inte vara någon större vän av ny digital teknologi. Får han välja fotograferar han helst analogt med vanlig kamera och film.

– Jag gillar att hålla det enkelt. Det är därför jag tycker om att fotografera i svartvitt i miljö utomhus. Studio är för dem som är bra på ljussättning och dit hör inte jag. Jag använder hellre en vägg som studio, säger Anton Corbijn till TT.

Han gömmer heller inga dolda budskap eller tecken i sina bilder och berättar att många bilder dessutom är helt oplanerade. En av de bilder som har kommit till av en slump är den av Johnny Depp från 2000 som ingår i utställningen. Skådespelaren står framför ett pariserhjul som ringar in hans huvud som en helgongloria.

– - Det var inte planerat, jag träffade faktiskt Johnny på ett tåg. Jag skulle gå på toaletten och hörde någon ropa ”Hej Anton” Det slutade med att vi tog lite bilder, säger Anton Corbijn anspråkslöst.

helskärm Att filma är numera lika viktigt för Anton Corbijn som att fotografera.

Musiken lockade

Själva fotograferingen brukar gå fort:

– Det är arbetet i mörkrummet som tar tid, säger han.

Det är där, i mörkrummet, som han tar fram de kontraster som hans fotografier är kända för. Allra mest uppmärksammade är kanske Anton Corbijns fotografier av kändisar och då i synnerhet rockstjärnor.

– Men det handlar inte om att jag tar bilder på dem för att de är stjärnor, utan för att de är musiker. Det är musiken jag älskar och vissa av dem som jag har fotograferat har blivit stjärnor, andra inte.

Det var just kärleken till musiken som fick honom att greppa kameran.

– Egentligen var det inte fotograferandet i sig jag var intresserad av. Jag ville bli en del av musiken och då blev kameran ett verktyg för det. Jag var också blyg och tyckte om att gömma mig bakom en kamera, säger Anton Corbijn.

Anton Corbijn är den som anses ha skapat U2:s och Depeche Modes bildspråk och image genom sina skivomslag och musikvideor med grupperna. Han har gjort en dokumentär, ”Spirits of the forest”, om fansens dyrkande av just Depeche Mode, ett band han blivit nära vän med.

– Ja, äntligen är vi vänner! Men det tog mig 40 år att komma dem nära, själva filmen tog bara fyra år att göra, säger han skämtsamt.

– Vi gillar varann helt enkelt, annars skulle vi inte ha jobbat ihop så länge, säger han om vänskapen med U2 och Depeche Mode.

helskärm Fotografen och filmaren Anton Corbijn är i Stockholm med anledning av sin utställning på Sotheby's i Stockholm.

Nobbad av konstnärer

Ett annat band han kommit nära är Joy Division, vars sångare Ian Curtis han har gjort filmen ”Control” om.

Det är inte lika känt att Anton Corbijn även fotograferar konstnärer – och det är en annan femma än att fotografera kändisar, avslöjar han:

– Det är en helt annan värld. Konstnärer är inte lika intresserade av att synas och bygga på sin image.

På frågan om han någonsin blivit nobbad av någon han bett att få fotografera säger han ”Oh, yeah”.

– Ofta är det just konstnärer som har tackat nej, säger Anton Corbijn.

Filmandet är i dag minst lika viktigt för Corbijn som fotograferandet.

– Skillnaden är att film är mer utmanande. Om något går fel har man kastat bort ett års arbete.

Hans senaste film, ”Squaring the circle” berättar historien bakom några av världens mest kända skivomslag. Filmen hade premiär på filmfestivalen Telluride i USA nyligen och har ännu inte visats i Sverige.

– Filmen handlar om de två personer som designade ikoniska skivomslag för bland andra Pink Floyd och Led Zeppelin.

Näst i tur står ännu en film.

– Men det är så tidigt i arbetet att jag inte vill säga mer om det, säger Anton Corbijn.