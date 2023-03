”Sagan om ringen”-stjärnan har välkomnat en dotter – i hemlighet

Andra barnet som födds i tysthet

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Elijah Wood och Mette-Marie Kongsved avslöjar bebislyckan.

14 månader efter att dottern föddes.

”Sagan om ringen”-stjärnan avslöjar att han välkomnat sitt andra barn, i hemlighet.

Elijah Wood, 42, och hans flickvän, den danska filmproducenten Mette-Marie Kongsved, 31, fick en dotter tillsammans under 2022 – men det blev känt först nu.

Det var under en intervju med The wall street journal som ”Hobbit”-skådespelaren delade med sig av sin morgonrutin – som han startar med hans ”treårige son och 14 månader gamla dotter” väcker honom ganska tidigt.

helskärm Elijah Wood.

Höll första barnet hemligt

Paret är inte kända för att dela med sig av detaljer från sitt privatliv.

2019 välkomnade de sitt första barn, Evan, och även den graviditeten och födseln hölls hemlig. Det var först ett år senare när Elijah gästade ”Late night with Seth Meyers” som han berättade att han blivit pappa.

Han avslöjade då att de fått reda på att Mette-Marie var gravid på julafton, men att endast de allra närmsta visste om det.

helskärm Elijah Wood.

Förlovningsryktena

Elijah och Mette-Marie träffades 2017 under inspelningen av ”I don’t feel at home in this world anymore”. Därefter tog romansryktena fart och 2018 bekräftade de relationen efter att de fotades tillsammans när de höll hand.

Det har även spekulerats i huruvida paret har förlovat sig eller inte. Detta efter att Mette-Marie syntes med en ring på sin vänstra hand 2019, men än så länge verkar relationsstatusen vara oförändrad.