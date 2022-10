Daniel Ek: Spotify tar inte bort Kanye Wests musik

Av: TT

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Fler och fler företag bryter samarbeten med Kanye West efter att rapparen uttalat sig antisemitiskt.

Men Spotifys vd Daniel Ek säger till Reuters att Wests musik inte strider mot företagets policy.

– Det här handlar bara om hans musik. Det är upp till hans skivbolag, om de vill vidta åtgärder eller inte.

Enligt Daniel Ek skulle man ha tagit bort musik eller podcastavsnitt från plattformen om det innehöll antisemitiskt innehåll, men han säger att det inte finns sådana kommentarer eller textrader på något av Wests album.

helskärm Spotify kommer inte att ta bort Kanye West från plattformen. Arkivbild.

helskärm Daniel Ek.

Def Jam äger rättigheterna till Kanye Wests musik som givits ut mellan 2002–2016. Men i samband med släppet av albumet ”Donda” från 2021 upphörde kontraktet med bolaget, enligt Billboard.

”Antisemitism hör inte hemma i vårt samhälle”, skriver Def Jam i ett uttalande.

Kanye West, eller Ye som han numera kallar sig, stängdes nyligen av från Twitter och Instagram efter att han lagt upp inlägg med antisemitiskt innehåll.

Under måndagen avslutade Adidas sitt samarbete med artistens klädmärke Yeezy. Även Wests agentur CAA har avslutat sitt samarbete med rapparen, liksom modemärket Balenciaga och amerikanska klädkedjan Gap. En dokumentär som följt West under flera år har också lagts på is.