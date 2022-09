Podd-duon är bäst när de pratar om popcorn

Publicerad: I går 23.47 Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

helskärm Johanna Nordström och Edvin Törnblom kan rulla ut Linda Bengtzing och rosa konfetti. Men allt de behöver är egentligen varandra.



”Ursäkta live” med Johanna Nordström och Edvin Törnblom

Plats: Avicii Arena, Stockholm. Publik: 6 000. Längd: 90 minuter. Bäst: Vänskapen. Sämst: En del tingeltangel runtomkring.



SHOW I podden ”Ursäkta” har Johanna Nordström och Edvin Törnblom blivit kompisar med tusentals.

På scen lyckas de, i sina bästa stunder, med precis samma sak.

Nittiotalet och nollnolltalet tillhörde banden, tiotalet den ensamma musikproducenten och tjugotalet poddarna. Därför är det logiskt att komikern Johanna Nordström och yrvädret Edvin Törnblom, duon bakom den omåttligt populära podcasten ”Ursäkta”, fyller arenor – inte nästa generations Kent eller ens svaret på den som gav Globen nytt namn, Avicii.

Faktum är att Johanna Nordström så sent som i januari uppträdde på samma arena på egen hand med föreställningen ”Ring polisen”. Nordström har, sedan hon slog igenom under signaturen ”skitjobbig” på Twitter efter gymnasiet, tagit sig hela vägen in i stugorna via ”Melodifestivalen”, ”Masked singer” och som smittande skratt i ”Bäst i test”. Även Edvin Törnblom är känd från tv, skådespelar sporadiskt och har skrivit boken ”Bögen är lös”.

Publiken dricker energidryck med lösnaglar och använder samma hyperboler som sina favoritpoddare för att accentuera peppen över vad som komma skall. Jag har nog inte upplevt en så tom killtoa sedan One Direction på Friends Arena för snart ett decennium sedan. ”Bada nakna” med Samir & Viktor och Kikki Danielssons ”Papaya coconut” basuneras ur högtalarna innan show.

Det är en sak att sitta i en poddstudio – en annan att stå på en arena. Men duon axlar även detta format med 26-åringens osvikliga självförtroende. Särskilt Johanna Nordström imponerar med tajming och nerv. Hon är dessutom en notabel sångerska, en talang av nostalgiska mått.

Även Edvin Törnblom glänser, när han ringar in Starbucks-looken ”pumpkin spice latte”, eller ”fall girl”. I nästa stund juckar han över ett staket.

Duon uppfinner på sätt och vis en egen genre med sin ambitiösa tolkning av arenapodd. I sketcher med statister rullas berättelsen om deras respektive karriärer ut. Dansnummer som hämtade från arenakonserter med Jennifer Lopez och Beyoncé fortsätter showen igenom, men fungerar mest som tapetsering av klädbyten.

När duon sjunger om att Ebba Busch Thor är ”farlig för Sverige” till pyroteknik och Markoolio-disco får de faktiskt politisk sprängkraft.

Här finns någonting för alla. Även medsläpade föräldrar som rodnar sig igenom föreställningen får i slutet sin belöning genom ett hitmedley. ”Ursäkta live”-duon representerar en generation där Linda Bengtzings ”Jag ljuger så bra” refereras till som ”en ikonisk låt” och där Martins ”(Du är så) yeah yeah wow wow” är lika mycket kulthit som Taylor Swifts ”Love story”.

Att de tu lever ut sina tonårsdrömmar med en ganska kvalificerad karaoke-version av Lady Gagas och Bradley Coopers ”Shallow”, komplett med telefontändare i luften, är också ganska gulligt.

Till slut dyker även Linda Bengtzing själv upp på scenen i ett hav av rosa konfetti – vad annars?

Men duon behöver egentligen inte så mycket mer än varandra. Bäst blir det när de sätter sig ned på scenkanten och berättar om hur de träffades. När de bara pratar om popcorn. Eller när Edvin säger att han älskar Johanna för att hon köper nyponsoppa till honom när han är ”lite tung i hårbotten”. Då blir det för en stund på riktigt.

Fakta Här kan ni se ”Ursäkta live” Stockholm (Avicii Arena), 9-10/9, Linköping (Saab Arena) 14/10, Göteborg (Scandinavium) 15-16/9, Malmö (Malmö Arena) 17-18/9. Läs mer

helskärm Johanna Nordström och Edvin Törnblom vill hylla idoler som Jennifer Lopez och Beyoncé med sin nya show.